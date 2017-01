La patinoire naturelle a cartonné pendant les fêtes

Faute de neige, vacanciers et touristes se sont rués en masse sur la patinoire naturelle de L’Auberson durant les vacances de Noël. Le bas de la Combe était le seul endroit de la région qui permettait de s’adonner aux activités hivernales. Ailleurs sur le Balcon du Jura, les promeneurs ont été très nombreux à profiter du soleil.

Cette année, une fois de plus, Noël aura été « au balcon » plutôt qu’« aux tisons ». Nous venons en effet de vivre le mois de décembre le plus sec et le plus doux (en altitude) depuis le début des mesures par MétéoSuisse en 1864. L’hiver avait pourtant bien commencé, avec des chutes de neige au début novembre. Mais l’arrivée du foehn, peu après, a rapidement balayé la couche d’or blanc. Jusqu’au début janvier, les conditions anticycloniques qui ont régné sur la Suisse durant plusieurs semaines n’ont laissé passer que quelques rares dégradations et de très faibles précipitations. Le soleil a tenu la vedette en altitude, tandis que le brouillard plombait l’ambiance sur le plateau. Avec pour résultat une nette inversion des températures, la montagne enregistrant des records de chaleur pour la saison.

Une situation qui a mis le moral des exploitants de pistes de ski à rude épreuve. « Nous n’avons pas pu fabriquer de la neige de culture avant le 2 janvier car les températures étaient trop douces, même la nuit », relève Clément Huguelet, chef d’exploitation aux Remontées Mécaniques des Rasses. « Avec les chutes de neige, en fin de semaine dernière, nous avons au moins pu ouvrir la zone débutant et le secteur des Rasses I pour le dernier week-end des vacances », ajoute-t-il.

Les restaurants à proximité des pistes n’ont pas trop souffert du manque de neige et certains ont même très bien travaillé. La clientèle en raquettes ou à peau de phoque a été remplacée par de nombreux promeneurs venus chercher le soleil en montagne. De leur côté, les musées ont également profité des conditions peu favorables à la pratique des sports d’hiver.

Le patin à glace, seul sport d’hiver dans la région

Grâce aux températures négatives enregistrées dans la combe, la patinoire naturelle de L’Auberson tire largement son épingle du jeu. Ouverte depuis le 8 décembre dernier, avec une petite interruption à Noël, elle a enregistré des records de fréquentation durant les fêtes de fin d’année. L’ouverture des lieux et la location de patins est assurée par quatre jeunes bénévoles, secondés en certaines occasions par leurs proches, tandis qu’un responsable mandaté par la Commune se charge de l’entretien de la glace. Les efforts conjugués des uns et des autres ont contribué à offrir une alternative très appréciée pour pallier un peu le manque de neige. Venus du Nord Vaudois, de Suisse romande ou alémanique, de différentes régions de France ou tout simplement du Balcon du Jura, les vacanciers étaient enchantés de l’accueil et de la qualité de la glace naturelle. Une belle carte de visite pour la région, puisque beaucoup se sont promis de revenir.