La Municipalité présente sa vision d’avenir

La Municipalité de Sainte-Croix a présenté lundi son programme de législature. Le document contient les objectifs de l’Exécutif pour le moyen et long terme. Son souhait : renforcer l'attractivité de la commune tout en préservant le bien-être de ses habitants et des finances saines.

Onze thèmes, vingt-neuf objectifs engendrant septante-deux activités spécifiques. Le menu du programme de législature proposé par la Municipalité de Sainte-Croix est copieux. « C'est ambitieux, volontariste, mais je crois que c'est dans nos cordes », estime Franklin Thévenaz. L'Exécutif communal s'est penché sur cette feuille de route durant sept mois. Selon les dires du syndic, les activités qui en émanent sont portées de manière unanime par les cinq membres du collège municipal. « Les membres de la Municipalité ont la même vision, nous travaillons en harmonie », se réjouit-il. Le programme de législature est également un outil de contrôle pour les élus. Il permettra de mesurer l’état d’avancement des activités et leur taux de réussite. « Nous avons décidé de faire le point avec le Conseil communal à trois reprises durant la législature », explique le syndic.

C'est la seconde fois que la Municipalité de Sainte-Croix met sur pied un tel document. Le précédent, établi pour la législature 2011-2016, a été complété sur la grande majorité des points. « Deux thèmes n’ont pas connu l'avancée souhaitée : l’énergie et la communication », concède Franklin Thévenaz. Pour cette dernière, la Municipalité souhaite, notamment, concevoir une stratégie externe de communication.

L’Exécutif veut promouvoir les économies d’énergie et l’énergie renouvelable. « Le projet de centrale hydroélectrique dans les gorges de Covatannaz pourrait être rouvert », souligne le syndic. Du point de vue privé, les subventions encourageant la pose de panneaux solaires lors de rénovation rencontrent toujours un grand succès : « Plus de vingt dossiers ont été déposés depuis le début de l’année », déclare Olivier Guignard, municipal en charge des bâtiments et de la culture. L’Exécutif souhaite également sensibiliser la population à la thématique de l’énergie en créant, notamment, un guide de recommandations d’achat éthique interne.

Vers une mobilité améliorée

La route reliant Sainte-Croix à Vuitebœuf compte un passage de plus de cinq mille véhicules par jour. Inutile donc de préciser l’importance de cet axe pour la région. L'Exécutif porte une attention particulière à l’étude de réfection de la route cantonale et plus précisément de la portion proche du Château de Sainte-Croix. Plusieurs possibilités sont étudiées et il n’est pas impossible, à terme, d’y voir réalisé un tronçon à trois voies. Les virages, passablement dégradés, devraient être refaits d’ici à cet été, ceci pour autant que le crédit soit accordé par le Grand Conseil vaudois.

La Municipalité désire également promouvoir la mobilité douce. Un projet de ligne de bus reliant Sainte-Croix aux Fourgs, voire à Pontarlier, est notamment à l’étude. « Cent quarante et un habitants des Fourgs viennent travailler à Sainte-Croix tous les jours, ce serait une possibilité de réduire un peu le trafic frontalier », déclare Franklin Thévenaz. Reste encore à savoir si Suisses et Français seront d’accord d’en supporter les coûts. « Selon nos premières estimations, cela coûterait environ 100'000 francs par an. Il y a un intérêt du côté français, mais cela semble bloqué. Il faudra attendre les élections présidentielles françaises. »

Musées, tourisme et salle de sport

Le projet de regroupement des trois musées régionaux est un élément phare de cette législature. « Nous en sommes à l'étape de la recherche de fonds. Le projet global, comprenant le rachat de la collection Baud, la construction d'un nouveau bâtiment et la muséologie, est estimé à quelque neuf millions de francs », déclare Olivier Guignard.

Pour attirer un tourisme familial, Sainte-Croix souhaiterait également accueillir un lieu d'hébergement à petits prix comme une hostellerie par exemple. L'Exécutif sainte-crix rêve également d'installer un télésiège fonctionnant durant les quatre saisons. Sainte-Croix/Les Rasses n'a pas été sélectionnée pour accueillir des compétitions lors des Jeux olympiques de la jeunesse de 2020. Elle pourrait tout de même compter sur la tenue de sports de démonstration pour lui offrir une certaine visibilité.

Une nouvelle salle de sport pour les écoles est également à l'étude. « Il y a plusieurs possibilités, mais nous avons la volonté de l'installer au centre-ville », déclare Cédric Roten, municipal. Un projet de halle polyvalente est également inscrit au programme de législature.

Technopôle attractif

La région a connu passablement de pertes d’emplois ces deux dernières années. Une dynamique que la Municipalité souhaite contrer. « Nous nous déplaçons souvent, allons aux évènements d'Innovaud. Nous voulons voir et être vus. Nous organisons une rencontre annuelle de promotion économique avec des invités prestigieux. Cela nous offre une belle visibilité », déclare le syndic. La Municipalité souhaite diversifier une économie qui est surtout associée à la mécanique de précision.

Le premier bâtiment du technopôle est complet. La Heig-VD et le CPNV font office de pôle d'attraction et la Municipalité compte sur le complexe pour développer l'économie régionale. « Tout est prêt pour construire le bâtiment N° 2. Si on trouve un investisseur, on peut commencer la construction demain. Les promoteurs désirent qu'il soit rempli à la moitié avant de se lancer. Il faut que l'on trouve des entreprises », déclare le municipal Cédric Roten. Sainte-Croix peut également s’appuyer sur de nombreux commerçants et artisans. « Ils constituent un maillon essentiel de la qualité de vie à Sainte-Croix. Nous pouvons également compter sur septante-deux sociétés locales, les activités ne manquent pas. Nous avons tout ce qui est nécessaire ici », souligne le syndic.

Objectif six mille habitants

Les autorités misent sur une population de six mille âmes à moyen terme. Elle croît chaque année de huitante à cent habitants. Elle en compte 4'920 aujourd'hui. De nombreux projets immobiliers sont à l'enquête ou en cours de réalisation. « Les gens de l'extérieur croient en Sainte-Croix », se réjouit Franklin Thévenaz. Les autorités espèrent également voir se développer le quartier de la gare.

La Municipalité doit également faire avec les finances à sa disposition. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des idées, il faut également les moyens de les réaliser. Consciente de cette réalité, la Municipalité propose plusieurs activités sous le thème des finances comme le vœu de maîtriser les coûts en priorisant les dépenses, d'introduire des règles internes de frein à l'endettement et de respecter les normes d'une saine gestion. « Il s'agit de développer Sainte-Croix, mais nous devons laisser une situation saine, une commune attractive et qui fonctionne aux générations futures », conclut le syndic.

Le programme complet est consultable sur : www.sainte-croix.ch