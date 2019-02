La montagne ne dort jamais vraiment

Mercredi soir, à l’heure où déjà l’obscurité règne, il y avait foule aux Rasses, et puis quelque temps plus tard au Chasseron. La course nocturne du Chasseron, pour la septième édition, s’est déroulée dans de meilleures conditions climatiques que l’année dernière.

19h30 C’est le départ de la course nocturne du Chasseron. Les participants se sont échauffés et c’est toutes les générations qui sont représentées au départ de cette course. Pendant ce temps, à l’hôtel du Chasseron, tous se préparent à accueillir les participants et les sacs de ceux-ci sont déchargés des filets de la dameuse. Le staff est énergique, chante presque en se passant les sacs grâce à une chenille humaine rapide dans une ambiance chaleureuse et tonitruante.

19h45 « Ils arrivent ! », s’exclame une des bénévoles présentes, pas loin de la ligne d’arrivée. Si l’on regarde à l’ouest, on observe un spectacle de lumières mouvantes qui remontent du dernier plat avant l’arrivée. Les lampes frontales amènent au lieu un caractère féerique et une effervescence se prépare à l’approche de ces lanternes.

19h52 Le premier participant arrive dans un sprint final et réussi cette montée en moins de 22 minutes. Il s’effondre sur le côté quelques mètres après l’arrivée et son corps tremble de ses respirations haletantes. C’en est presque encore plus impressionnant que la performance sportive. Il s’agit de Rémy Dénervaux, suivi de près par Michael Randin.

La première femme termine cette montée en 26 minutes. Après quelques respirations intenses, elle nous dit venir de Vallorbe pour faire la course avec son mari. « C’est notre soirée sans enfant, ce soir», déclare-t-elle en souriant, fière d’être la première femme en haut, pour sa deuxième participation.

Le lieu d’ordinaire si calme devient un branle-bas de combat de photographes, skieurs, bénévoles et secouristes qui se mélangent rapidement. Il faut dire que cela ne s’arrêtera pas d’ici peu puisque 210 participants se sont inscrits cette année.

Une nouvelle catégorie

Cette année, la nouveauté, c’était la catégorie populaire qui a compté 35 participants. Une catégorie où on chronomètre les participants sans les classer. Les scores sont énoncés par ordre alphabétique. Un souhait des organisateurs, qui souhaitent que cet événement puisse être aussi sportif que familial.

« J’ai rencontré des personnes avec un super esprit sportif ce soir. L’organisation est bien ficelée, cela rend cet événement accessible à tous », nous livre Oscar Gindroz, un participant venant de Champagne.

Un rendez-vous à retenir pour découvrir ce mont du Jura sous un tout autre visage, illuminé et dénué de son calme habituel, pour admirer la vue sur les lumières de la plaine, alors que les alentours illuminés de l’hôtel du Chasseron n’avaient rien à envier aux éclairages de la ville d’Yverdon.

Vaïata Sourou Bron