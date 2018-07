La magie a opéré

Le temps d’un week-end chaleureux, une ambiance que l’on peut qualifier d’exceptionnelle a régné dans la cité thermale d’Yverdon-les-Bains du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2018.

L’emplacement de la fête dans le centre de la cité historique entre le château, la place Pestalozzi et la rue des Remparts a favorisé la convivialité. Les acteurs venus de toute la Suisse ont, par leur comportement et leurs performances, donné une belle image du folklore. La population et les visiteurs ont répondu présents. Et puis le temps a fait le reste. Pour les membres de l’Edelweiss cette fête représentait un sacré défi et une implication de tous les instants.

Les choses sérieuses ont commencé le vendredi 29 juin à 16 heures par la cérémonie officielle d’ouverture qui accueillait la bannière romande transmise par les représentants de Saas-Fee (organisateurs de la précédente fête romande en 2015). Les concours avaient commencé et l’Edelweiss y connaîtra des fortunes diverses ne répondant pas toujours aux attentes.

Le samedi est traditionnellement une grosse journée avec l’arrivée de plusieurs centaines de participants costumés. Rapidement l’animation monte d’un cran et une foule colorée déambulera toute la journée dans les rues de la cité thermale. Les productions sur les lieux de concours ou dans la rue auront ravi les spectateurs. La soirée qui allait suivre connaîtra une ambiance débridée jusqu’au petit matin.

Après une courte nuit, place aux officialités en ce dimanche matin. Dès 9h lors du service œcuménique sur la place Pestalozzi, le club de Flueli-Ranft (canton d’Obwald) interpréta une messe yodlée dédiée à saint Nicolas-de-Fluë. Un moment qui ne laissa pas indifférent. La cérémonie officielle qui suivit fut haute en couleurs et apporta son lot d’émotion. Y prirent successivement la parole David Girod président du comité d’organisation, Christian Venetz président de l’ARY (Association Romande des Yodleurs), Jean-Daniel Carrard syndic d’Yverdon et Mmes Nuria Gorrite présidente du Conseil d’État et Simonetta Sommaruga conseillère fédérale, et ce en présence de nombreux invités. La cérémonie fut animée par la fanfare l’Avenir d’Yverdon, avec production de cors des Alpes et lancers de drapeaux et deux chœurs d’ensemble des clubs organisateurs.

Les résultats tant attendus seront bientôt distribués et là ce sera un peu la douche froide pour les membres de l’Edelweiss. Si une magnifique 1ère classe récompense la prestation en duo de Nicolas Mossu et Yvan Pahud, la production du club récoltera une décevante 3ème classe. Il faudra attendre la critique dans quelques semaines pour analyser et comprendre les raisons de ce couac. Quoi qu’il en soit, il faudra rapidement tourner la page et repartir de plus belle. La solide camaraderie qui règne au club devrait y contribuer.

Enfin cette fête mémorable se termina en apothéose avec un magnifique cortège emmené par 1200 figurants. Une mention spéciale aux enfants des écoles d’Yverdon qui ont apporté une touche juvénile du plus bel effet. Bravo à eux. Les représentants de la Société des eaux de La Sagne avaient ressorti la vieille pompe et l’Union instrumentale de Sainte-Croix n’a pas ménagé ses efforts dans la conduite de ce défilé. Les yodleurs de l’Edelweiss ont écoulé facilement les cinquante litres de Menegetz préparés pour l’occasion, car la forte chaleur a mis les organismes à rude épreuve.

La fête fut belle et joyeuse. Elle laissera des traces et des souvenirs inoubliables pour beaucoup et elle aura démontré que le folklore est bien vivant dans notre pays. La magie des traditions est passée par là.