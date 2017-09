La Jeunesse fête ses quinze ans !

La Jeunesse de L’Auberson est toute jeune puisqu’elle fêtera ses quinze ans ce week-end. Pour l’occasion, les jeunes ont préparé un programme pour tous, désireux de regrouper les gens et de faire bouger la région.

Faire partie d’une Jeunesse, c’est faire la fête ! Oui, mais pas seulement. C’est d’abord appartenir à un groupe identitaire rural, qui s’appuie sur les valeurs et traditions de sa région. Et selon le président James Leuba : « Intégrer la Jeunesse est une bonne manière de faire bouger son village, de participer aux manifestations, d’être ensemble et de faire un maximum de trucs ! ». Et des trucs, ils en font, car le groupe s’investit effectivement lors de nombreux évènements.

Dernièrement, ils se sont chargés de la tenue du bar et des rangements le vendredi soir, ainsi que du parking durant le week-end du Festival des Terroirs sans frontière. Ils organisent chaque année un tournoi de unihockey et tiennent un bar au Carnaval. Ils essayent de concourir aux compétitions des autres sociétés, tournoi de foot, tirs, etc. Ils participent évidemment aux girons en plaine, lors desquels les Jeunesses campagnardes s’affrontent au tir à la corde, à la lutte et à bien d’autres sports encore. D’autres sorties internes à la Jeunesse de L’Auberson sont organisées durant l’année et des idées, ils n’en manquent pas ! ils se sont déjà rendus à la Robellaz, à Europapark, à la Montagne des Singes en Alsace ou à la fête de la Bière à Stuttgart.

Petit historique

L’idée de créer une société de Jeunesse à L’Auberson a germé lors d’une réunion des jeunes chargés de la gestion de la patinoire de L’Auberson, en décembre 2001. Leurs aînés avaient déjà fait partie d’une jeunesse à L’Auberson, près de vingt ans plus tôt. Celle-ci qui n’était pas fédérée a existé quelques années. Inspirés par les anecdotes entendues et les girons auxquels ils se sont rendus, cinq jeunes se lancent, emmenés par Raphaël Joseph. La première assemblée officielle, en janvier 2002, attire une quarantaine de membres. La jeune Jeunesse de L’Auberson est inscrite à la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC).

La Jeunesse aujourd’hui

Venant de L’Auberson, Sainte-Croix, Bullet, La Vraconnaz, La Côte-aux-fées et même Fleurier, les jeunes filles et jeunes garçons se retrouvent régulièrement, tantôt à la salle de gym de L’Auberson pour des entraînements sportifs ou au café-restaurant pour la préparation de leur participation aux fêtes de jeunesses. Ils comptent actuellement trente-huit membres actifs et sept membres passifs. L’accueil d’un nouveau membre se fait par élection, il doit être dans sa seizième année ou plus et avoir fini l’école. Il laissera sa place au plus tard à 31 ans ou le jour de son mariage. Mais le plus âgé des membres actifs n’a que 25 ans.

Informations de contact : James Leuba 079 837 34 35 ou leubajames@gmail.com, cotisation 40.-/an