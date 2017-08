La Fête nationale sur le Balcon du Jura

LA CHAUX

Convivialité et bonne humeur au rendez-vous

Une septantaine de personnes se sont réunies lundi 31 juillet à 20h à la salle de gym du village, en présence d’Olivier Guignard, municipal et de Pierre-Alain Gerber, président du Conseil communal de Sainte-Croix.

Accueillis par Jean-Marc Sueur, président de La Villageoise, les convives se sont ouvert l’appétit autour d’un sympathique apéritif avant de déguster le plat de résistance de la soirée : une succulente soupe aux pois. Le buffet des desserts a également connu un grand succès.

Le vent sévissant fortement en cours de soirée, point d’allumage du feu patriotique cette année, mais les habitants du hameau ont pu se réjouir d’un spectacle pyrotechnique concocté par quelques habitants du lieu.

Texte et photo : R. Gueissaz

LA VRACONNAZ

SAINTE-CROIX

Chaleur dans l’air et dans les cœurs

Tournoi de fléchettes, animation musicale, fanfare, cortège, concert, et évidemment allocutions et feux d’artifice étaient au programme.

En place depuis 4h du matin, la fanfare a éveillé la population avec la célèbre diane puis a entraîné, à 20h30, un cortège solennel jusqu’au monument des soldats morts pour la patrie.

Sur le préau du collège de la Gare, les membres de l’ADIS et du Lokomotiv Unihockey club ont coordonné l’événement et ont sustenté les nombreux citoyens venus célébrer notre fête nationale. Ils avaient prévu de nombreuses animations pour les divertir tout au long de l’après-midi et de la soirée, comme un tournoi de fléchettes, Phil Boss et son accordéon ainsi que, dès 22h30, peu après le feu d’artifice, un concert du groupe Les Chorizos.

Grâce à l’encadrement de différents professionnels (pompiers, artificiers, policiers et agents de sécurité) aucun débordement n’a eu lieu !

Reconnaissants mais d’humeur réflexive les deux intervenants du traditionnel discours du 1er août, nous ont enjoints à prendre garde aux inégalités sociales mais aussi intérieures. À l’instar des premiers Confédérés, le président du Conseil communal de Sainte-Croix, Pierre-Alain Gerber, a rappelé la nécessité d’être solidaire. Voir le premier août comme un anniversaire de mariage nous permet de mieux comprendre l’alliance qui se joue chaque année, selon Jean-Christophe Jearmann. Une alliance soulignée par le symbole de la croix présente sur le drapeau fédéral. M. Haarpaintner

BULLET

Partage et traditions !

De nombreux Bullatons et visiteurs ont choisi Bullet pour célébrer la fête nationale, organisée par la société de développement.

Les enfants profitent de la place de jeux, pendant que les adultes se délectent d’un blanc cassis et d’une saucisse grillée, le tout généreusement offert. À 21h, le vice-syndic Michel Bornoz ouvre la partie officielle et les orateurs se succèdent au micro. Murielle Guex, Présidente du Conseil, pour la lecture du pacte fédéral, le pasteur Jean-Christophe Jaermann rappelle les valeurs de solidarité et d’union de notre pays et le syndic Jean-Franco Paillard souligne que la fête nationale se veut intemporelle dans un monde en perpétuelle évolution. La fanfare la Montagnarde, anime cette soirée sans directeur, une fois n’est pas coutume, et s’en sort à merveille ! Il est 22h, tout le monde se rassemble à l’extérieur pour les feux d’artifice. Malheureusement, en attendant les feux officiels, des tirs sauvages de fusées arrivent sur la foule, causant des dommages et légères blessures dans le public. Suite à ces incidents fâcheux, la Municipalité de Bullet décide d’interdire tous feux d’artifice et autres vésuves dans l’enceinte de la Grande salle dès le 1er août 2018. Seuls les lampions et les allumettes Bengale seront autorisés.

Texte et photos : V. Duvoisin

MAUBORGET