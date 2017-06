La Fête du jeu, un enchantement pour petits et grands!

Traditionnellement organisée par l’Association de défense des intérêts de Sainte-Croix (ADIS), la Fête Ô Village n’a pas eu lieu cette année, faute d’effectifs. Mais c’était sans compter sur le dynamisme de Stéphanie Roten, présidente de la Ludothèque, qui, avec le soutien actif de son comité, a organisé, samedi, la première édition de la Fête du jeu au collège de la Gare.

Par un soleil radieux, la Fête du jeu a rencontré un beau succès tout au long de la journée auprès de la population du Balcon du Jura et de la région yverdonnoise. Disséminée dans les salles du collège et dans le parc de la Gare, la fête proposait des jeux et animations pour tous les âges, dans une volonté affichée de mélanger les générations autour du jeu. Au programme, outre les attractions libres comme les châteaux gonflables, les jeux grandeur nature, la Ludothèque avait prévu des sessions de tatouage aux paillettes, un match aux cartes, une chasse au trésor et la confection de « handspinners », sortes de toupilles à main qui font fureur dans les cours de récréation.

Une année de transition

Auparavant jumelée avec les Promotions, organisée par l’ADIS et l’Ecole de cirque de Sainte-Croix, la Fête Ô Village a progressivement commencé à péricliter. Afin de tenter de la redynamiser, les organisateurs ont, l’an dernier, déplacé la fête du Centre sportif au parc de la Gare afin de se rapprocher du cœur vivant de la commune. Mais, malgré les efforts des bénévoles, la présence des carrousels, les animations, la cantine et une buvette, le succès escompté n’a pas été au rendez-vous. Face à cette situation et en manque d’effectifs et de moyens, le comité de l’ADIS a alors décidé d’annuler la Fête Ô Village pour cette année.

C’est donc tout naturellement que la Ludothèque s’est engagée afin de pallier ce vide en organisant la Fête du jeu, avec le soutien de l’ADIS et de la Municipalité de Sainte-Croix. Mais, organiser un tel événement au pied levé tient de la gageure. C’est ainsi que Stéphanie Roten a relevé le défi et fait appel à toutes les forces vives qu’elle pouvait réquisitionner pour y parvenir : Club des aînés, Groupe Impact, membres du comité de la Ludothèque, etc. Au final, tous ces efforts ont porté leurs fruits puisque la manifestation n’a pas désempli de la journée, pour la plus grande satisfaction de tous.

Une nouvelle Fête Ô Village ?

Si l’ADIS a laissé le flambeau à la Ludothèque cette année, c’est pour mieux sauter l’an prochain. En effet, bien décidé à remettre l’ouvrage sur le métier, son président Jean-Philippe Favre étudie un nouveau concept de la Fête Ô Village. C’est ainsi qu’il a entrepris, en collaboration avec la Municipalité et la Direction des écoles, d’en redéfinir une mouture flambant neuve. Pour l’heure, la Direction des écoles a d’ores et déjà donné un accord de principe pour un cortège des élèves en 2018. Quant aux sociétés de tir approchées par l’ADIS, elles aussi sont partantes pour un éventuel concours. Toutefois, avant que les contours du nouveau projet ne soient plus clairement définis, l’heure en est à l’expectative. Mais, une chose est sûre, la date de la manifestation sera déterminée avec la Direction des écoles afin de garder les enfants au cœur de la fête.