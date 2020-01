La clé de sol ouvre la porte de 2020

020. Pour démarrer l’année, le Concert Nouvel An figure au programme. Le dimanche 5 janvier, le foyer « Espace Alexei Jaccard » s’est transformé en salon de concert. En présence des représentants des autorités communales, cantonales et de maints habitants du Balcon du Jura, l’Union Instrumentale de Sainte-Croix a inauguré la décennie. Retour sur ce rendez-vous annuel.

Sur les tables, des plateaux de produits de terroir. Ils agrémentent la pièce de résistance : la musique. En ouverture, « Ne m’oubliez pas », une composition issue d’un film. Le titre est telle une invitation à la célébration de la continuité. Il évoque l’année écoulée. Ainsi le font les airs qui rappellent le spectacle de l’an 2019, « Rome Antique ». Avec les Trois Danses Celtiques ou encore la pièce du succès cinématographique « Gladiator », les instrumentistes ravivent les souvenirs des uns et en initient d’autres. D’un solo d’une clarinettiste à une réponse menée par les bassonistes et renforcée par les percussionnistes, l’ensemble mené par Loïc Sebile traduit des variations de tons et donne une couleur vive au passé, présent et futur. En filigrane des morceaux présentés par les plus jeunes des musiciens, les représentants officiels prennent la parole. Des discours consolident la tradition. « Il s’agit d’un moment fort de la vie de notre communauté », souligne le Syndic, Cédric Roten.

La mélodie festive de Gulliver’s Travels, pièce en deux mouvements, ou encore le peps de l’interprétation du single « Music » de John Miles dirigé par Dylan Magnin donnent le ton dynamique de l’année à venir. « Pour 2020, l’Union Instrumentale vous concocte un spectacle inspiré de Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne. Ce sera « Vingt Milles Lieues sous le Cochet » par l’Instrum. La date à retenir est le 2 mai », annonce Loïc Sebile, le chef d’orchestre. Par ailleurs, l’ensemble participera à la réalisation du cinéaste Richard Dindo. « Une belle période s’annonce », se réjouit-il. Pour la démarrer aussi joyeuse que traditionnelle, le concert se termine avec la Marche de Radetzky de Johann Strauss. Tour à tour les applaudissements sont garantis.