Incroyable retournement

La première équipe féminine du VBC Sainte-Croix, qui lutte pour sa place en deuxième ligue, rencontrait une formation du LUC qui est aussi dans une position assez inconfortable au classement.

Après avoir vu l’échauffement des universitaires, on ne donnait pas beaucoup de chance à nos joueuses. Et pourtant, ces dernières entraient tout de suite dans la partie. Bien positionnées sur le terrain, elles se montraient très agressives et imposaient un rythme que l’adversaire n’arrivait pas à suivre. Elles enlevaient cette première manche avec panache. Elles recommençaient le deuxième set, de la même façon, qu’elles allaient remporter, même si les Universitaires se montraient un peu plus à leur affaire.

Deux sets à zéro, la situation se présentait sous les meilleurs auspices pour les joueuses du tandem Sybille Roch - Jean-Michel Brandt. Mais dès l’entame du troisième set, on se rendit compte que les visiteuses revenaient dans la partie et lisaient mieux le jeu de leur adversaire. Elles se montraient plus efficaces au bloc et leurs attaques étaient plus tranchantes. Surprises par ce retour, les joueuses locales commençaient à jouer « petits bras », leurs offensives étaient moins décisives, ce dont profitait le LUC pour remporter ce troisième set.

Atteintes moralement, les Sainte-Crix s’accrochaient quand même dans la quatrième manche, mais la « grinta » avait changé de camp et les Lausannoises allaient le remporter. C’est donc à un jeu décisif que les spectateurs ont eu droit en épilogue. Un tie-break passionnant et indécis, qui allait permettre, pour deux petits points, aux visiteuses de le remporter.

Cette défaite est quand même rageante pour les Sainte-Crix, car en menant deux sets à zéro et en regardant la prestation de leur adversaire durant ces deux manches, on se demande ce qui s’est passé pour remettre ainsi dans la partie l’adversaire. Un physique défaillant ? Un mental chancelant ? Peut-être un peu des deux ? Ce qu’il y a de sûr, c’est que le potentiel est là, elles l’ont déjà montré à plusieurs reprises, et elles vont s’accrocher pour rester dans cette catégorie de jeu.

Si les F3 ont perdu, elles ont montré de belles choses, mais ce qui est frappant dans cette équipe, c’est le manque de constance et de concentration. Comme nous le disait l’entraîneur Thierry Luthringer, le groupe est jeune et manque cruellement d’une ou deux joueuses d’expérience pour, de temps en temps, secouer le « cocotier ».

Une défaite et une victoire pour les M23. Une défaite logique contre le leader du groupe, BOPP/Froideville et un succès logique contre la lanterne rouge Yverdon.

Les M17 toujours au top

Regroupés dans un groupe dit « fort » qui réunit les meilleures formations des deux groupes des M17, les jeunes Sainte-Crix affrontaient pour le premier match, Cheseaux, formation qui avait aussi réussi un sans-faute dans l’autre groupe. Eh bien, il n’y a pas eu photo, car les joueuses et joueurs du duo Johane Eisler - Ilan Sueur se sont montrés intraitables et ont remporté un facile succès. Idem lors de leur seconde rencontre contre Ecublens, qui n’a marqué que 14 points en deux sets.

Premier succès pour les dahus

En volley-détente, les Dahus du Balcon ont remporté leur première victoire de l’exercice en battant Stracciatella par trois sets à un. Ils laissent ainsi la lanterne rouge à leur adversaire.