Ils ont roulé à fond pour la bonne cause

Un samedi pluvieux, un dimanche plus heureux. Comme en 2015, la météo a joué avec les nerfs de Benoît Thévenaz et son équipe. La pluie a condamné les organisateurs à annuler les secondes manches le samedi. Le lendemain, le retour du soleil a offert des conditions idéales pour le spectacle. Le Vaudois Killian Auberson a survolé les débats dans la catégorie Charity Race devançant Chris Pourcel, l’invité de marque de l’évènement.

Huit mois qu’il n’avait plus chevauché une moto en course. Le Français Christophe – ou plutôt Chris – Pourcel a très vite retrouvé ses sensations dimanche sur la piste des Rogneux. Au guidon d’une 250 cm3, il s’est frotté aux meilleurs pilotes helvétiques du moment dans la catégorie « Charity Race », terminant au deuxième rang lors des deux manches de vingt minutes. Et pourtant, ses concurrents bénéficiaient pour la plupart de motos de 450 cm3, plus puissantes que la sienne. « Ça s’appelle le talent », souffle Benoît Thévenaz. « J’ai eu beaucoup de plaisir. Le niveau était vraiment bon, on a pu se livrer quelques belles batailles », sourit quant à lui le Français. Parti au « petit trot » dans les deux courses, il a géré son effort pour revenir dans les derniers tours de piste. En seconde manche, il pointait encore au quatrième rang à deux tours de la fin. Il a alors repris Jason Clermont, actuel leader du championnat suisse MX Open et Andy Baumgartner, son dauphin, pour finalement terminer à la seconde place. Excusez du peu.

Champion du monde en 2006, double champion de supercross aux États-Unis, le natif de Marseille, âgé aujourd’hui de 29 ans, a raccroché les bottes en fin d’année dernière. « J’avais un week-end de libre, j’ai donc pu répondre positivement à Benoît. C’est un plaisir d’être ici. Le circuit est top, la région aussi », souligne celui qui a perdu temporairement l’usage de ses jambes suite à une chute en motocross en 2007. Chris Pourcel est donc particulièrement sensible au combat mené par Benoît Thévenaz. « Il ne lâche rien, c’est magnifique. Il faut qu’il continue d’y croire et de tout donner », encourage-t-il.

Fidèles à la cause

Mais la présence du Français, si prestigieuse soit-elle, ne doit pas éclipser le fait que les meilleurs pilotes du pays ont, eux aussi, fait le déplacement de Bullet pour soutenir Benoît et la cause qu’il défend. À commencer par Killian Auberson, actuel leader du championnat suisse de MX2 et en passe de signer son 5e titre national. « C’était top de pouvoir se mesurer aux pilotes MX Open, c’est le meilleur entraînement possible en vue de la dernière course à Mannens dans trois semaines », explique-t-il. À l’heure de la remise de prix, il a déjà promis d’être présent l’année prochaine.

Pour cela, il faudra évidemment que Benoît Thévenaz et son équipe remettent le couvert et organisent la Charity Race neuvième du nom. Le Bullaton a laissé entendre que ce serait sûrement le cas. « Il est un peu tôt pour tirer un bilan de cette édition mais je suis content. Le public a répondu présent, comme les autres années, et je l’en remercie ainsi que toutes les personnes qui rendent cela possible », réagit-il. Les revenus de ces deux jours viendront améliorer le Max Régénération Center de Bullet, le centre d’entraînement qu’il exploite avec Clément Mercier.

En plus de la catégorie Charity Race, le public a pu suivre dimanche les courses de championnat suisse mettant aux prises les pilotes Lites 250, National Open, coupe Yamaha et Juniors 125. Des manches qui ont offert de belles empoignades sur un circuit exigeant. Samedi, les organisateurs accueillaient le championnat Angoras. La pluie a retenu de nombreux pilotes, d’autres ont finalement renoncé à courir au vu de l’état de la piste. Les deuxièmes manches ont d’ailleurs été annulées. « Dommage, des semaines de soleil et il faut qu’il pleuve ce jour-là. Heureusement qu’il a fait beau dimanche offrant des conditions idéales permettant de super courses. Ce que je retiens surtout, c’est que nous ne déplorons aucun blessé sur le week-end, et c’est là l’essentiel », conclut Benoît Thévenaz qui ne sait que trop bien quels sont les risques du métier.