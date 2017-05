Il faisait chaud à l’Usine à gaz

Quel ne fut pas l’étonnement des voisins et des badauds lundi dernier devant l’impressionnant spectacle offert par l’Usine à gaz de la ville : une flamme de près de six mètres, dans une chaleur et un bruit assourdissant.

Dans le cadre d’une inspection de sécurité, le Service technique de la ville de Sainte-Croix a procédé à la vidange de deux cuves de propane de l’Usine à gaz, sise rue William-Barbey. En début de matinée, l’opération a débuté par le pompage du gaz liquide puis par l’élimination de la partie gazeuse grâce à l’allumage d’une torchère hors du commun. Cette opération a duré plus de vingt-quatre heures, sans provoquer le moindre danger pour la population et les maisons alentour. De plus, la centrale ECA avait été avisée de ces manœuvres afin de prévenir les éventuels appels à l’incendie.

« Une fois les cuves purgées et ventilées, les spécialistes d’Agreta, la société mandataire, entreront dans les cuves afin d’en ausculter les soudures, une inspection de sécurité obligatoire tous les douze ans », relève Grégoire Wyss, chef du Service technique communal.

Suite à cela, les cuves seront à nouveau remplies, avec du gaz de ville cette fois-ci. L’Usine permettra ainsi de garantir une réserve de gaz en cas de travaux ou de coupure sur le réseau de Sainte-Croix.