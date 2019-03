Grain de folie au soleil

Quatre jours de fêtes, ça se prépare des mois à l’avance. L’effort en vaut-il la chandelle? L’édition 2019 formule une seule réponse: Oui. La traditionnelle combinaison décors, musiques et restaurations garantit une joyeuse effervescence. Quand le beau temps est au rendez-vous, la joie de vivre sur le Balcon du Jura est contagieuse. Premier bilan avec Alexandre Tinguely.

Le jeudi, le coup d’envoi a mobilisé près de trois cents personnes. Ce noyau dur s’est plus que multiplié durant le week-end. En quatre jours, environ 12’000 personnes ont arpenté les rues de la ville. Avec une importance particulière accordée à la restauration, les nombreux fêtards ont pu assouvir sans réserve leur faim et leur soif. « En sus d’une meilleure gestion de l’approvisionnement, la nouvelle buvette sur la place du Pont a reçu des échos positifs », affirme le président. En effet, l’infrastructure permet d’écouter les Guggens à l’abri des températures hivernales. « Certes frisquet, la météo a été particulièrement clémente. Les rayons de soleil motivent les visiteurs à venir participer. Ils ont boosté les recettes ».

L’édition particulièrement réussie est une belle note sur laquelle Alexandre Tinguely termine sa présidence. Après six ans au comité il passe le flambeau aux plus jeunes. En survolant son expérience, il souligne qu’outre la gestion d’un budget conséquent comme trésorier, c’est la partie relations publiques qui est passionnante. « La Société du Carnaval est bien ancrée dans la tradition. Cela permet de créer et de solidifier les liens. Sa longévité est le fruit d’une convivialité qui se transmet d’une génération à une autre », s’enthousiasme-t-il. En tout cas, c’est une fin festive et positive, un exemple à rééditer pour la relève.