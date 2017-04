Flûte ! J’ai rétréci l’Instrum…

Voilà un thème bien trouvé pour animer la soirée du 22 avril à la salle communale. En effet, l’Union Instrumentale de Sainte-Croix, dont la réputation n’est plus à refaire, nous emmène cette fois dans un univers magique afin d’éveiller l’imaginaire des petits comme des grands.

« Bienvenue dans mon jardin ! » s’exclame Alain Jeanmonod, porte-drapeau de l’Instrum’ en introduction à la magnifique aventure qui nous attend. Comme dans une Garden-Party, les musiciens se sont réunis parmi les herbes folles, un lieu judicieusement choisi qui nous rappelle nos jeux d’enfants ou nos repas de famille lors de belles journées ensoleillées. Et qui sait ce qu’un jardin recèle encore comme secret…

Tout commence par la reprise du Sempach 2015 d’Evi Güdel-Tanner, menée par Louis-Claude Villiger, sous-directeur de l’orchestre. Une mise en bouche ponctuée par l’humour décapant de Monsieur Jeanmonod.

Monsieur Villiger laisse alors la place au directeur Loïc Sebile afin de jouer le deuxième morceau A Salute from Lucerne de Christoph Walter. Mais dès la dernière portée de la partition terminée, un évènement imprévisible se produit et va chambouler le reste du concert. Peut-être par la magie de sa baguette et à force de l’agiter énergiquement au-dessus des têtes, le chef d’orchestre a rétréci les musiciens !

Ainsi, tous se sont propulsés dans un microcosme qui se trouve juste sous nos pieds : fleurs, insectes, champignons, capsules de boisson, peau de bananes, jouets… L’orchestre est transformé.

La féerie opère chez les spectateurs lorsque l’Instrum se met à jouer des musiques qui ravivent tant de souvenirs : la beauté de Rhapsody, le burlesque de L’aile ou la cuisse, le fantastique des Cinq légendes, le suave de The Blues Factory et bien d’autres compositions épiques pour un retour en enfance réussi et… une situation à la normale grâce à une formule magique, on l’espère aussi !

Le final est d’autant plus comique qu’une fois l’orchestre retrouvant sa taille habituelle, c’est au tour du directeur de rétrécir, un rôle parfaitement incarné par le jeune Thibault dont les coups de baguette promettent déjà un bel avenir musical.

Patrick Augsburger président du comité prend alors la parole pour remercier tous les acteurs qui ont investi de leur temps et de leur professionnalisme dans l’organisation du spectacle. Il a grand plaisir à nous faire connaître les petits musiciens de l’École de Musique du Balcon du Jura, dont l’intervention n’a fait que sublimer la prestation en y ajoutant fraîcheur et bonne humeur, et nous prouve ainsi que la musique est une passion qui se transmet bien souvent sur plusieurs générations.

Un pas de plus vers l’émotion

En deuxième partie de l’évènement, la présidente Caroline Demierre nous présente sa chorale de gospel « One Step ». Fondé en 1989, ce groupe musical lausannois détonne par son dynamisme, la beauté de ses voix et sa sensibilité.

Composé pour l’occasion de onze femmes et quatre hommes, sous la direction de Pascal Adoumbou, l’ensemble des chanteurs nous a interprété des morceaux issus d’un mouvement contemporain, l’Urban Gospel, un style alliant la rythmique du R’n’B et la chaleur du gospel, certains soulignés par la voix puissante en émotion des solistes.

Amis dans la voix comme dans la vie, les talentueux choristes ont souhaité partager leur passion du chant avec le public qui a donc été invité à se lever, à danser et à chanter à l’unisson le fameux O Happy Day.

Comme promis, de cette soirée on est ressorti grandi !