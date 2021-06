Feu vert à la réalisation de la salle de gym

Un crédit de 6,115 millions de francs pour la réalisation d’une salle de gymnastique au collège de la Gare a été accepté lundi soir par le Conseil communal.

« La nécessité d’une nouvelle salle de gymnastique est reconnue depuis des années », a rappelé Michel Bühler, PS, rapporteur de la commission chargée d’étudier la demande de crédit de 6,115 millions de francs pour la future salle VD 2 au collège de la Gare. Devant ses pairs réunis pour la dernière fois de la législature lundi soir à la salle communale sous la présidence de Andreas Zurbrügg, le rapporteur a relevé que ce montant était de 1,5 million de francs supérieur à celui du coût estimé en 2017. La grosse part de cette hausse, soit 900’000 francs est liée à la découverte et au traitement d’une pollution du sol. Lors de la discussion du préavis, Jean-Bruno Wettstein, PLR, s’est soucié de la hausse actuelle du prix des matériaux, notamment le bois (matériau prévu pour la construction de la salle de gym) qui pourrait encore alourdir la facture. Olivier Guignard, PLR, municipal en charge du dossier, a précisé que les architectes avaient choisi les entreprises et que des pré-adjudications avaient été faites, « dans l’espoir de bloquer les prix. Demain, on pourra passer des adjudications fermes », a-t-il ajouté. 70 % des travaux seront confiés à des entreprises locales ou régionales. La réalisation devrait être terminée en 2023.

De son côté, Joël Herminjard, PS, a proposé de réfléchir à un système qui utiliserait l’énergie solaire des panneaux pour produire l’eau chaude sanitaire en été. Au vote, suivant l’avis unanime de la commission, les 45 conseillers présents ont accordé le crédit de 6,115 millions de francs par 39 voix favorables, un refus et quatre abstentions.



Place de la Gare attractive

La création d’une interface de transports à la gare de Sainte-Croix a fait un pas en avant, avec l’acceptation d’un crédit d’études préliminaires d’un montant de 107’000 francs. Un cahier des charges a été élaboré par le Canton, qui soutient financièrement et techniquement les communes dans le développement d’interfaces de transports régionaux, soit l’optimisation du passage d’un moyen de transport à un autre, a rappelé en substance le PLR Jean-Bruno Wettstein, rapporteur de la commission. Plus qu’un parking-relais, elles peuvent proposer des services d’autopartage, de vélopartage ainsi que des infrastructures pour la marche et le vélo, tout en étant bien intégrées dans leur environnement spatial. L’État de Vaud, la compagnie Travys et la commune de Sainte-Croix seront représentées dans les deux groupes de travail qui réaliseront l’étude préliminaire. Alors que les bureaux Team Plus (urbanisme) et BR (génie civil) seront mandatés pour réaliser l’avant-projet. L’objet a été avalisé par 43 oui et une abstention. L’étude est prévue sur 9 mois.



Record

L’adoption des comptes et du rapport de gestion de la commune pour l’an 2020 a battu des records de rapidité. Quelques minutes ont suffi pour livrer les conclusions unanimes du rapport de la commission de gestion par Rachel Gueissaz, PLR, avant de passer au vote et d’accepter le paquet par 42 oui et une abstention. Pour rappel, les comptes du ménage communal sont bénéficiaires de 176’000 francs après des amortissements supplémentaires. À 4,1 millions de francs, la marge d’autofinancement est meilleure qu’espéré. L’endettement total à fin 2020 s’est un peu réduit à 23,1 millions de francs, soit une dette brute par habitant de 4’712 francs.

Comme il est d’usage, l’organe délibérant décide à sa dernière séance de la législature de la rémunération de la Municipalité et du Conseil communal. Le maintien des conditions actuelles prévaut pour le syndic (79’385 francs) et les municipaux (43’301 francs), ainsi que le remboursement des frais réels de déplacement à l’extérieur de la localité. Les membres de l’exécutif cotisent à part égales à la LPP mais bénéficient d’une assurance perte de gain maladie et accidents (professionnels et non-professionnels) dont les primes sont prises en charge par la Commune. Les conseillers communaux ont approuvé sans peine ces dispositions. Ils ont souscrit également à une revalorisation du salaire de la secrétaire du Conseil communal, à 2800 francs l’an et 1200 francs par séance. Elle bénéficiera désormais d’une couverture maladie. Le président du Conseil est gratifié d’une indemnité de 2’200 francs, et les conseillers, commissaires et scrutateurs sont dédommagés par un jeton de présence de 25 francs par séance. À l’avenir, le greffe municipal se déchargera d’une partie des tâches lors des votations et élections, qui seront reprises par le bureau du Conseil. Le menu de la séance était abondant, le JSCE y reviendra dans une prochaine édition.