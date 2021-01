Excellent début de saison pour l’École suisse de ski

La neige tant attendue fait beaucoup d’heureux et l’École Suisse de Ski (ESS) de Sainte-Croix/Les Rasses en fait partie ! Depuis l’ouverture de la saison, les cours ne désemplissent pas, pour le plus grand plaisir de son nouveau directeur, Thomas Lancia.

Cette année, l’hiver et bel est bien là et les acteurs hivernaux se démènent pour offrir leurs services. Parmi eux, l’ESS de Sainte-Croix/Les Rasses rencontre un beau succès depuis l’ouverture des pistes. « Nous sommes quinze moniteurs au total, entre temps plein et temps partiel, ce qui nous permet de proposer des cours tous les jours. Mais la demande est telle que nous devons malheureusement en refuser », explique Thomas Lancia, qui entame sa septième année comme moniteur à l’ESS de Sainte-Croix/Les Rasses et la première comme directeur. Du haut de ses vingt-neuf ans, Thomas Lancia a repris la direction de l’école après avoir racheté la Sàrl avec Eric Clot, lui aussi moniteur. Pour la partie administrative, Thomas peut compter sur l’ancien directeur Valentin Tissot, qui l’aiguille dans sa nouvelle fonction. Avec son emploi de fromager, qu’il exerce durant la semaine, le nouveau directeur assure les cours non-stop durant le week-end. « L’école bénéficie d’une bonne équipe de moniteurs qui sont là depuis longtemps, donc ça fonctionne très bien et nous pouvons aussi compter sur l’office du tourisme qui assure la permanence du chalet », explique Thomas Lancia. Même si l’école de ski n’a pas de restriction de fermeture liée au Covid, le chalet, lui ne peut pas être ouvert au public le dimanche. « Nous assurons une permanence, car il faut pouvoir répondre au téléphone, mais on ne peut pas ouvrir la porte au public. Heureusement la clientèle est compréhensive et paie les cours à l’avance », ajoute Justine Paillard, cheffe de l'agence locale de l’office du tourisme.

Succès assuré

Avec ce début de saison exceptionnel, Thomas Lancia peut assurer les charges fixes liées au chalet, les assurances, ainsi que les salaires. Un soulagement pour le nouveau directeur. Depuis le 6 décembre et jusqu’à mi-janvier, l’ESS de Sainte-Croix/Les Rasses a assuré 670 heures de cours, dont le 80 % concerne l’apprentissage aux jeunes débutants. Les cours d’initiation pour les 3 à 5 ans, d’une durée de 30 minutes, rencontrent également un grand succès. « Durant ces initiations, nous évaluons l’équilibre, le potentiel musculaire, ainsi que l’endurance, ce qui nous permet de juger rapidement si l’enfant est prêt pour suivre un cours privé d’une heure », conclut Thomas Lancia. Mais l’École Suisse de ski de Sainte-Croix/Les Rasses offre également des cours pour tous les niveaux, à tous les âges et pour plusieurs disciplines : ski de fond, skating, ski de piste, snowboard et même télémark… Laissez-vous tenter !