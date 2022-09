Élèves et étudiants ont regagné les bancs d’école lundi

Au niveau cantonal, les enjeux de cette nouvelle année sont l’accueil des jeunes réfugiés ukrainiens, la valorisation de l’apprentissage, une nouvelle phase pour l’éducation numérique. Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) implique également sa responsabilité dans la réduction de son impact écologique. À Sainte-Croix, les défis sont les mêmes, mais incarnés de manière plus proche et concrète.

Le Directeur de l’Établissement primaire et secondaire de Sainte-Croix et environs, Fabian Zadory, renseigne que 778 élèves ont effectué cette rentrée 2022. Ils ont été répartis dans des classes comptant en moyenne 19 élèves, même si les effectifs sont plus importants en secondaire qu’en primaire.

L’accueil des jeunes réfugiés ukrainiens est très fluctuant et exige une très grande flexibilité de la part des enseignants. Les équipes de français intensif (CIF) font également un gros travail pour assurer un bon accueil. « Selon le nombre d’enfants, nous demandons des moyens supplémentaires au Département et ouvrons un groupe spécifique pour quelques mois », précise le directeur. Petit à petit, les élèves ukrainiens qui restent dans la région sont intégrés dans les classes.

Dans l’établissement de Sainte-Croix et environs, la valorisation de la filière apprentissage se fait déjà régulièrement par le biais de certaines actions comme les périodes d’approche du monde professionnel (AMP), dispensées en voie générale. Ou encore le dîner annuel avec les entrepreneurs locaux ainsi qu’une semaine de stage obligatoire, le salon des métiers et la visite aux SwissSkills. En outre, dès cette année, les élèves participeront au projet LIFT. Un projet de prévention des risques de non-insertion professionnelle en fin de scolarité obligatoire. Il s’adresse aux élèves qui n’ont pas toutes les bonnes conditions de départ pour intégrer le monde du travail. Il est proposé aux écoles secondaires, sur l’ensemble de la Suisse. Le tout coordonné par Frédéric Haarpaintner, le responsable AMP, de l’établissement.

Il est à noter également qu’en matière d’éducation numérique, les 1-6 P sont dans une phase de régularisation (formation des enseignants terminée). Les 7-11 continuent leur progression et la formation des enseignants se poursuit. La science informatique est enseignée plus spécifiquement en 9e et 10e durant une période supplémentaire à la grille horaire.

Au CPNV

En ce qui concerne le CPNV, Alain Dugon, Claude Egger et Marcel Jubin, respectivement doyens filière mécanique, filière informatique et médiamatique, ont répondu à nos questions sur « leur » rentrée.

Cette année, 193 étudiants ont commencé leur cursus à Sainte-Croix. En mécanique, les entrées sont stables par rapport à 2021, mais on note une forte baisse par rapport à la moyenne de ces 15 dernières années (moitié moins d’élèves). En revanche, la demande des entreprises est en forte croissance. En informatique et médiamatique, les chiffres restent stables par rapport à l’an passé.

Les filières les plus prisées sont précisément l’informatique et la médiamatique, car les jeunes veulent travailler sur des écrans et du multimédia.

Les partenaires du domaine mécanique sont les industries et artisans en mécanique d’art de la région. Ceux de l’informatique sont, pour les stages, une vingtaine d’entreprises actives dans l’informatique et une douzaine de services informatiques d’écoles. Et pour les médias, une trentaine dans le domaine multimédia et une dizaine dans des administrations.

À retenir que l’école ouvrira ses portes de Sainte-Croix et Yverdon-les-Bains le samedi 26 novembre, entre 9h et 16h. L’occasion pour les futures et futurs apprenti-e-s et étudiant-e-s, les parents, proches, partenaires ou simples curieux de découvrir les immenses richesses qui se dissimulent derrière les murs de ces écoles.

C. Mock