Elections cantonales : statu quo sur le Balcon du Jura

Le Balcon du Jura conserve deux députés au Grand Conseil vaudois. Le socialiste sainte-crix et l’UDC de L’Auberson terminent tous deux au deuxième rang de leurs partis. Jean-Franco Paillard (PLR) manque l’élection pour trente-six voix. Le sous-arrondissement d’Yverdon-les-Bains voit l’UDC perdre un siège au profit du PLR. Le PS et les Verts restent sur leurs acquis de 2012.

« Quand j’ai pris connaissance de mon résultat à Sainte-Croix dimanche après-midi, j’ai tout de suite pensé qu’il ne me manquerait pas grand-chose », réagit Jean-Franco Paillard, syndic de Bullet et candidat PLR à la députation. « Je n’ai pas de regret car je suis allé partout, j’ai fait le maximum durant cette campagne. Nous avons bien bossé dans la région en remportant un siège de plus », remarque-t-il. À trente-six voix près, le Balcon du Jura aurait pu s’appuyer sur trois députés au Grand Conseil. Pascal Broulis élu au Conseil d’État, Jean-Franco Paillard se trouve premier des « viennent-ensuite ». Il n’est donc pas totalement impossible qu’il puisse intégrer le parlement en cours de législature. Dans son parti, le Bullaton devance Christian Kunze et Pierre-Alain Urfer pourtant députés sortants.

Le Balcon du Jura se mobilise pour ses candidats

Pascal Broulis (1’047 voix), Jean-Franco Paillard (1’177 voix), Yvan Pahud (1’069) et Hugues Gander (1’220), ont réalisé des scores quasi identiques sur le Balcon du Jura. La mobilisation de l’électorat du « haut » pour « ses » candidats a été forte. Elle permet d’ailleurs de maintenir deux députés. « Je suis très content et je tiens à remercier la population de son fort soutien et de sa confiance », réagit Hugues Gander. « Nous sommes satisfaits également du résultat dans l’arrondissement. Maintenir quatre sièges alors que j’étais le seul sortant n’était pas chose aisée. Nous sommes même passés près de pouvoir glaner un cinquième siège », remarque Hugues Gander.

Le député UDC Yvan Pahud a rejoint le parlement en cours de législature. Il siège au Grand Conseil depuis 2016. « Je me suis beaucoup investi depuis une année. Cette réélection est une belle récompense. Je remercie la population du Balcon du Jura d’avoir soutenu les candidats locaux », apprécie l’habitant de L’Auberson. « Nous sommes déçus d’avoir perdu un siège. Ceci dit, je m’y attendais un peu. En 2012 nous avions bénéficié de ce quatrième siège grâce à notre apparentement avec le PLR. Cette fois-ci la répartition leur est favorable », explique-t-il.

Difficile pour les « petits » partis

« Ce résultat confirme que ce n’est pas évident pour nos partis d’émerger dans ce système électoral », remarque Sylvie Villa, municipale à Mauborget et candidate au Grand Conseil et au Conseil d’État. Première de sa liste avec 2’110 suffrages, elle n’aura toutefois pas réussi à décrocher un siège pour l’Alliance du Centre composée par des candidats issus du PDC, PEV, Vaud’Libre, UDF et PBD. Du côté du Parti nationaliste suisse, la satisfaction est de mise : « Nous sommes relativement contents du résultat pour cette première campagne digne de ce nom pour notre parti. À Agiez, par exemple, nous faisons 4% des voix et sommes devant des partis comme l’Alliance du Centre et les Verts’Libéraux », se réjouit le candidat sainte-crix et président du PNS, Philippe Brennensthul.

Le chef-lieu du Balcon du Jura a plébiscité à hauteur de 26% le PS. L’écart avec le PLR (23%) est assez faible. L’UDC suit avec 16% des voix. Le fait que les principaux candidats régionaux appartiennent à ces trois partis n’y est évidemment pas étranger. Le PLR arrive en tête à Bullet avec 32% des voix devant l’UDC 16,5% et le PS 13%. Mauborget a plébiscité l’UDC à 44%, le PS à 12,5% et l’Alliance du Centre à 6,25%.

Sur le plan cantonal, le PS connaît un recul de quatre sièges au Grand Conseil. Deux vont aux Verts et un à La Gauche. L’Alliance du Centre conquiert un siège supplémentaire. Le PLR prend deux sièges à l’UDC. Le parlement vaudois restera donc à majorité de droite pour les cinq ans à venir.