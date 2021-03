Sainte-Croix : Rachel Gueissaz et Lionel-Numa Pesenti sont élus au second tour

15h30 : Discrète au premier tour, la base des électeurs du PLR & Verts'Libéraux s’est fortement mobilisée pour ses deux candidat.e.s ce dimanche en déposant 409 listes compactes dans les urnes.

L’analyse des résultats peut laisser penser également que des électrices et électeurs qui ne votent habituellement pas pour le PLR l’ont fait pour cette élection en particulier. «Je le pense aussi. Cela fait plaisir et chaud au cœur. Je suis très content mais aussi assez étonné. Je pensais que la gauche se mobiliserait en masse, comme au premier tour, et que nous allions vivre un combat que l'on pourrait qualifier de "fratricide" avec Rachel Gueissaz pour le dernier siège», déclare le municipal sortant Lionel-Numa Pesenti (PLR & Verts'Libéraux) à l'annonce des résultats dimanche. Stéphanie Bassi, co-présidente de la section locale du PS-Les Vert-e-s, confirme : «Il est possible qu’une partie de notre électorat se soit détournée des urnes ou ait voté pour d’autres candidats vu que nous avions déjà deux élus à l’issue du premier tour. C’est évidemment une déception car nous croyions fortement dans les chances d'Isabelle Dessonnaz. Notre candidate fait tout de même un bon score mais la droite s’est mobilisée cette fois-ci et cela fait la différence», souligne-t-elle. Une différence qui aurait peut-être été encore plus marquée si les UDC & Indépendants ne s'étaient pas mis en lice pour le second tour. Une décision, qui, en «divisant» les voix à droite, aurait pu donner un sérieux coup de pouce à la gauche et ceci probablement au détriment des PLR & Vert’Libéraux. «Nous aurions soutenu la candidature des deux PLR et aurions renoncé à présenter la mienne si nous avions pu apparenter nos listes au premier tour», explique Francesca Biermann, candidate et présidente de la section locale de l’UDC & Indépendants. Avec 345 voix, elle réalise un score honorable. «Je suis satisfaite de ce résultat à titre personnel. Et je suis également contente que la Municipalité reste majoritairement à droite. Je félicite les deux candidat.e.s PLR & Vert’Libéraux pour leur élection », réagit-elle.

Continuité plébiscitée

L’électorat a donc plébiscité la continuité de la formule «2+2+1» soit deux PS-Les Vert-e-s, deux PLR & Vert’Libéraux, et un représentant de l’UDC & Indépendants. Les quatre sortants sont réélus. Trois l’ont été dès le premier tour, le quatrième, Lionel-Numa Pesenti, pouvait avoir quelques craintes pour sa réélection suite aux résultats du dimanche 7 mars dernier. «Effectivement, mais je n’étais pas loin derrière. Nous étions dans un mouchoir de poche avec ma colistière. Cela nous a encouragés à retourner au combat. Je pense que le dicastère dont j’ai la charge, et particulièrement l’urbanisme, est assez délicat. J’aurais pu le lâcher en 2019 lors de l’élection complémentaire mais j’ai décidé que je voulais poursuivre mon travail et avancer sur ces dossiers complexes. Je suis content et reconnaissant que les Sainte-Crix me maintiennent leur confiance aujourd’hui», ajoute-t-il.

Nouvelle élue, bien connue des Sainte-Crix par son engagement auprès de nombreuses associations, Rachel Gueissaz se réjouit d’entrer à la Municipalité aux côtés de son colistier et, de ce fait, de maintenir les deux sièges PLR & Vert’Libéraux. «Je suis contente que les électeurs aient décidé de conserver cet équilibre qui fonctionne. Notre commune vit bien, je me réjouis de pouvoir travailler avec mes futurs collègues ainsi que le personnel communal», souligne celle qui est (seulement) la seconde femme à occuper une place dans l’Exécutif sainte-crix. «C’est un honneur de représenter les femmes dans ce collège. Nous avons clairement une carte à jouer en politique. Je ne suis pas une féministe pure et dure, je pense toutefois essentiel d'amener une sensibilité et une vision parfois différente et complémentaire à celle de mes homologues masculins », précise-t-elle. Reste à savoir de quel dicastère la nouvelle élue va hériter. Olivier Guignard, municipal sortant, était en charge du Patrimoine, de l’Energie et de la mobilité. Rachel Gueissaz, de par son parcours et ses affinités, pourrait lorgner vers la culture, les écoles, la santé voire le social. «Ce sont mes domaines de prédilection, oui. Mais c’est trop tôt pour discuter de cela. Je suis la dernière venue. Il faudra que l’on en parle entre élus et surtout avec les Municipaux qui sont en place et qui ont la charge de ses dicastères actuellement».



Syndicature tacite ?

Avant de parler répartition des dicastères, il reste encore à déterminer qui sera candidat.e au poste de syndic ou syndique. Hormis une grande surprise, on s'achemine vers une élection tacite. Cette fonction devrait donc toujours être occupée par le socialiste Cédric Roten qui est candidat à sa réélection. «Je pense que le choix des électrices et électeurs démontre une envie de continuité. Je suis content, par exemple, que Lionel-Numa Pesenti puisse poursuivre son mandat. C'est un excellent collègue avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Pour Rachel Gueissaz, je sais qu'aucun candidat à l'élection à la Municipalité ne s'y présentait avec l'envie ou l'idée de tout révolutionner. Ceci permet d'entrevoir la suite avec sérénité. Je suis persuadé que l'équilibre actuel fonctionne bien et qu'il faut que l'on continue dans ce sens », souligne le syndic. Lionel-Numa Pesenti est l’élu, après Cédric Roten, qui compte le plus d’années à la Municipalité. Le PLR & Vert’Libéraux ne semble pas vouloir briguer la place de chef de l’Exécutif. «Nous n’en avons pas encore discuté avec mon parti. Je ne vais donc pas m’avancer et présumer de la décision de mes collègues. Mais cela m’étonnerait que nous revendiquions la Syndicature. Aujourd’hui cela fonctionne au sein de l’Exécutif. De plus, être syndic représente un investissement conséquent et il me paraît très difficile de concilier cette fonction avec ma vie professionnelle», souffle-t-il. Il semble peu probable, également, que Rachel Gueissaz, nouvellement élue, se lance dans la course. Yvan Pahud est quant à lui catégorique : «J’ai toujours été clair. Le second tour maintient l’équilibre actuel. Cela fonctionne bien avec Cédric Roten. J’ai l’habitude de dire que quand les choses fonctionnent, cela ne sert à rien de les changer. Tant qu’il est là, je ne briguerai pas ce poste».

Depuis la législature 2011-2016, la Municipalité est à majorité de droite. Une formule de « bienséance » veut que la gauche occupe, par contre, la syndicature. Le statut quo suite à l’élection de dimanche, et la répartition des forces au sein du Conseil communal, laissent présager que cette «équation » perdure pour la prochaine législature. Il semble donc peu probable que les électrices et électeurs doivent se rendre aux urnes le 25 avril prochain. Le délai de dépôt des listes pour la Syndicature est fixé au mardi 6 avril à 12h. Réponse définitive à ce moment-là. A. Müller



12h : Le Parti Libéral-radical & Vert'Libéraux conservent leurs deux sièges à l'Exécutif sainte-crix. Rachel Gueissaz sort en tête de l'élection à ce second tour avec 696 voix. Elle devance son colistier, le municipal sortant Lionel-Numa Pesenti (619 voix). Le PS et Les Vert-e-s n'ont donc pas réussi à prendre majorité à la Municipalité. Isabelle Dessonnaz recueille 553 suffrages. La candidate de l'Union démocratique du centre & Indépendants, Francesca Biermann recueille 345 voix. Le taux de participation au second tour s'élève à 39.13%.



La Municipalité de Sainte-Croix pour la législature de 2021 à 2026 sera donc composée de Cédric Roten (PS-Les Vert-e-s), Sylvain Fasola (PS-Les Vert-e-s), Yvan Pahud (UDC & Indépendants), tous trois élus au premier tour, et de Rachel Gueissaz (PLR-Vert'Libéraux) et Lionel-Numa Pesenti (PLR-Vert'Libéraux). Rachel Gueissaz est la seconde femme à rejoindre l'Exécutif sainte-crix après Luzia Bernshaus qui y avait siégé de janvier à novembre 2000 sous la bannière du groupe "Ouverture". Il reste encore à déterminer qui prendra la place de syndic. Développement et réactions suivent.