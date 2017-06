Distinction des écoliers lauréats

Une fois n’est pas coutume, cette année, la Municipalité a, sur une idée originale de Jean-Michel Brandt, boursier communal, lancé un concours de dessins dans les classes de l’Établissement primaire et secondaire de Sainte-Croix et environs afin d’illustrer le Rapport des comptes 2016.

À l’invitation de la Municipalité de Sainte-Croix, les élèves des quatre classes qui se sont lancées dans ce concours original ont été reçus mardi dernier par Franklin Thévenaz, syndic, Cédric Roten, municipal, Stéphane Champod, secrétaire municipal et Jean-Michel Brandt, boursier communal. À cette occasion, ils ont reçu les distinctions bien méritées pour leur participation. Dans son discours d’accueil, M. Thévenaz a vivement remercié les plus de huitante enfants - futurs électeurs et peut-être futurs élus -, leurs enseignants ainsi que le directeur de l’Établissement scolaire, Fabian Zadory, pour leur engagement civique. Il a également félicité Jean-Michel Brandt, boursier communal, « l’homme le plus important de la commune puisque c’est lui qui gère tout son argent », pour son initiative, sous les rires amusés des enfants.

Avant de remettre à chaque classe un prix-récompense de cent francs, Monsieur le syndic a exposé à son jeune public, sur un ton très didactique, le fonctionnement de la commune, du point de vue politique et administratif. Ensuite, après un rafraîchissement bienvenu, les élèves, emmenés par MM. Roten, Champod, Brandt, ont bénéficié d’une visite guidée fort instructive dans les locaux de la Municipalité afin d’en découvrir tous les secrets, jusqu’aux archives centenaires. Les « jeunes têtes blondes » (10 ans) ont aussi eu le privilège de prendre place à la table de la Salle de la Municipalité, celle-là même où siège l’Exécutif sainte-crix tous les lundis et dans laquelle trônent désormais les dessins retenus pour illustrer le rapport des comptes 2016.