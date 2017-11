Deux angles, une recette pour la réussite

La cinquième édition du Forum Économique « Les impacts des activités sur l’économie » s’est déroulée le 26 octobre au Grand Hôtel des Rasses.

À l’affiche une exposition en présence d’entre autres François Junod et deux conférences suivies d’un débat. La commission de promotion économique a invité deux hommes de terrain : Jacky Delapierre, le fondateur du meeting sportif Athlétissima, et Philippe Rebord, le chef de l’Armée. Animés par Éric Hoesli, journaliste et professeur à l’Université de Genève, les échanges ont dépassé la causerie théorique. Les intervenants ont partagé leurs expériences et expertises. Comment faire pour bien faire ? Quels sont les ingrédients importants pour s’améliorer, pour réussir ? Des conseils pour les patrons ainsi que des réflexions sur l’avenir économique de la région ont été échangés.

À première vue peu de choses en commun entre les deux intervenants. Cependant, Franklin Thévenaz, le syndic de Sainte-Croix et Éric Hoesli, le modérateur, ont rappelé les ressemblances : deux chefs d’entreprise internationale, deux Vaudois, deux réussites professionnelles.

Lumière sur trois clefs

Tous deux sont d’accord. Pour réussir, peu importe le secteur d’activité, les mêmes prémices sont de rigueur. En premier lieu, le travail, le travail et une formation continue. Arriver en troisième position en 2017 aux classements IAAF des plus grands meetings mondiaux a demandé de nombreuses heures d’investissement personnel. « Il faut gagner en crédibilité chez les partenaires et développer un réseau relationnel cohérent », a rappelé Jacky Delapierre.

Le travail va de pair avec la formation, confirme Philippe Rebord, le Commandant de Corps. L’année prochaine chaque officier et sous-officier disposera d’un compte personnel de formation. Basés sur le nombre de jours de service, les points ainsi acquis pourront contribuer au financement d’un cursus universitaire, un cours de langue ou encore une formation professionnelle. Cette clef d’un avenir à succès a trouvé un écho à Sainte-Croix. Dans le but de conserver et de propager le savoir-faire en mécanique d’art, une formation sera proposée. Par ce cursus unique, ciblé et dispensé par les artisans les plus réputés, la région s’oriente vers l’excellence.

En second lieu, les deux intervenants ont mis en avant la rigueur et la constance. Mots d’ordre de l’armée mais aussi le leitmotiv d’Athlétissima. En guise d’exemple, l’entrepreneur a rappelé que les droits de diffusion achetés par les télévisions sont le revenu principal. Vu la transmission en direct, un timing à la seconde près doit être respecté afin de remplir les engagements. Rigueur et constance, indispensable à la réussite, ne sont-elles pas un clin d’œil à la mécanique de précision ?

En dernier lieu, l’adaptabilité au marché et aux circonstances est essentielle. Savoir observer, détecter les changements importants et agir en conséquence favorise la croissance d’une entreprise. Athlétissima a revu ses services et ses offres. Aujourd’hui beaucoup de familles aiment partager des loisirs. Le concept d’un « ticket famille » avec des activités annexes à un prix abordable a été lancé. Quant à elle, l’armée met de façon continue les menaces en carte. L’évolution sociétale, la montée du barbarisme ainsi que la numérisation ont demandé l’élaboration de nouvelles stratégies. Responsable de la défense de ses propres données, l’armée a créé un nouveau pôle de compétence en cybersécurité. À Sainte-Croix, le regroupement des trois musées le CIMA, le Musée Baud et le Musée des Arts et Sciences en un pôle unique prévu pour 2021 démontre une capacité à s’adapter à une réalité économique.

Avec un mélange de sérieux et d’humour, d’autodérision et de passion, les intervenants et le syndic ont su capter l’attention de tous. Le Forum économique 2017 s’est révélé fructueux. En guise de remerciements, une boîte à musique Reuge a été offerte aux intervenants. Les participants ont pu échanger sur les clefs du succès et ont constaté qu’à Sainte-Croix on est sur le bon chemin.