Des VTT électriques pour adoucir les pentes

Une société du Nord vaudois loue des e-VTT à la Gare de Sainte-Croix. Une prestation qui s’inscrit dans un axe de propositions plus large et qui renforce l’offre touristique estivale.

Depuis début juin, cinq vélos tous terrains à assistance électrique, du plus beau rouge, sont mis à disposition à la Gare de Sainte-Croix. Quentin Pellaux a créé la société BikesLab à Pomy début avril 2022, afin de desservir à terme tout le Nord vaudois avec ce nouveau service. L’idée avait germé dans la tête de l’ingénieur en transport lorsque les CFF ont retiré leur offre Rentabike de la région d’Yverdon. Le trentenaire souhaite promouvoir le cyclo-tourisme et favoriser l’accès à la mobilité douce au sens large, en proposant du matériel, des buts et des itinéraires aux usagers de BikesLab. Une vingtaine de vélos électriques, plus urbains, sont disponibles depuis avril à Yverdon.

« Nous sommes dans une région propice au vélo, et les vélos électriques élargissent le public des cyclistes », relève Nadia Mettraux, directrice de l’ADNV ». Ce potentiel de clients issus souvent de la « silver génération », qui montre de la curiosité et dispose de temps, l’ADNV veut le retenir dans la région et lui faire découvrir les produits du terroir.

Dynamique

Rencontré dans le local loué à Travys à la Gare de Sainte-Croix, le fondateur de BikesLab explique qu’il suggère des balades de découverte de la région, avec des buts, par exemple un chalet d’alpage, mais aussi des activités pour les familles, qui pourront louer un vélo adapté au transport de jeunes enfants, d’autres pistes étant encore à explorer, comme des balades guidées. « Sur le Balcon du Jura, les vététistes sont très rapidement dans le terrain, et les itinéraires sont plus accessibles que dans les Alpes », relève-t-il.

Responsable de l’agence ADNV de Sainte-Croix, Justine Paillard salue la mise en route de ce service « qui comble un manque dans la région. Il s’inscrit aussi dans le tourisme quatre-saisons, en lien avec le Masterplan ». Le comité local Sainte-Crix de l’ADNV croit en ce projet et lui a octroyé une subvention de 2’000 francs.

De son côté, Nadia Mettraux souligne en substance que « ce genre d’initiative privée insuffle une dynamique à la région, et donne une impulsion aux autorités politiques pour les soutenir dans un deuxième temps ».

Collaborer ?

Avant de se lancer, Quentin Pellaux dit avoir approché différents acteurs du Balcon du Jura, pour les sonder sur le potentiel de ce nouveau service. Il a rencontré notamment Sabine Thévenaz, qui codirige le magasin de cycles éponyme, et Corinne Eisler, qui ont toutes deux partagé leurs connaissances du terrain avec le nouveau venu. La seconde l’a notamment guidé sur plusieurs itinéraires en dehors des parcours de Suisse Mobile. Conscientes d’un besoin, les deux jeunes femmes dynamiques réfléchissaient à mettre en place une structure de location. « Quand nous avons vu que Quentin Pellaux se lançait, nous n’avons pas voulu lui faire concurrence, nous l’avons juste un peu aidé », évoque Corinne Eisler. « Je lui envoie du monde », ajoute de son côté Sabine Thévenaz. « Nous aimerions clairement travailler avec les magasins locaux, il faut réfléchir à des collaborations gagnant-gagnant », exprime Quentin Pellaux.

Dimension sociale

Les vélos de fabrication suisse – pour les e-VTT - ont constitué une bonne part de l’investissement initial de 85’000 francs dans le projet. BikesLab n’est pas encore rentable, mais la société se dit prête à mettre ses compétences logistiques à disposition de communes et d’entreprises pour réaliser et gérer des flottes de vélos, entretenir des itinéraires ou proposer des activités de Team building.

Les réparations éventuelles des bicyclettes se font ou se feront dans les ateliers montés sur les sites de location. Outre des étudiants, la jeune société envisage d’employer des personnes en réinsertion sociale.

Déjà présent sur les réseaux sociaux, en direct et via l’ADNV, BikesLab prépare une plaquette de présentation de la région. À côté de ses activités au Service de la mobilité de la ville d’Yverdon, Quentin Pellaux se consacrera dès septembre à mi-temps à ce projet, en vue d’élargir le service sur la Broye et les régions d’Orbe-Chavornay et de Romainmôtier.