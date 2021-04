Des témoins archéologiques révélés dans des balades

Le Balcon du Jura vaudois recèle nombre d’objets archéologiques inédits qui remontent à des temps reculés. Proposées par le groupe Caligae, quatre balades, progressivement ouvertes au public, lèveront le voile sur les traces d’occupations historiques et d’activités anciennes.

Le col des Étroits, les abords de L’Auberson, les gorges de Covatannaz et le Chasseron ont en commun de « présenter un intérêt historique exceptionnel et unique dans la chaîne du Jura suisse », souligne Murielle Montandon, présidente du groupe de recherches archéologiques Caligae. En collaboration avec l’Archéologie cantonale (Nicole Pousaz, archéologue cantonale et Carine Wagner, archéologue de référence pour la prospection), Caligae a mené de nombreuses investigations dans ces quatre périmètres depuis 2006. Le projet de révéler au grand public des éléments de l’occupation historique de ces sites, mais également de le sensibiliser à leur protection, a pris la forme d’itinéraires de randonnée, jalonnés de panneaux d’information.

Aux côtés de Murielle Montandon, Jacky Hertig a notamment œuvré lors des échanges entres les différentes parties, plus spécifiquement aux démarches en vue de la mise à l’enquête publique. Cette dernière s’est déroulée sans encombre du 23 janvier au 21 février 2021. Et le permis de construire a été délivré pour les trois circuits situés sur le territoire communal sainte-crix. Tandis que le tracé de la balade du Chasseron, dont la terrasse sommitale a livré les vestiges de murs appartenant à un temple gallo-romain, est en préparation.



Cerner les points forts

Réalisés en bois, les panneaux comporteront des textes en français et en allemand, des illustrations d’objets, une carte, ainsi qu’un jeu pour les enfants, chaque élément se lisant ou se comprenant en tant que tel. En 2017, une participation des élèves du CPNV, section médiamatique, sous forme d’un travail d’étude proposant une première conception graphique, avait d’ailleurs permis de cerner les points forts à présenter sur chaque panneau (couleur par balade, carte, frise chronologique, jeux, etc.).

Déterminés sur le papier, en suivant les sentiers du tourisme pédestre ou de chemins déjà créés, les parcours ont été mesurés, et leur dénivelé calculé. Ils pourront se parcourir seul, en s’informant par la lecture ou seulement les images. Membre de Caligae, Daniel Grand se préoccupe, et c’est un point inédit pour le tourisme régional, de l’accessibilité des parcours à des personnes malvoyantes. Une petite plaquette en braille sera « lisible » sur chaque panneau et un audio-guide, en préparation, s’obtiendra via un QR code. « Une démarche menée en commun avec l’Office du tourisme de Sainte-Croix, qui s’occupera également de la publicité pour les balades », précise Murielle Montandon. Un flyer est en cours d’élaboration, il sera accessible dans les différents points touristiques ou commerces de la région.



Col des Étroits

Des indices de l’âge du bronze, dont une épée, du mobilier de la fin de la période gauloise, mais aussi des indices médiévaux, ont été retrouvés sur le site du col des Étroits où débute la balade, agrémentée de quatre panneaux informatifs. Le parcours se dirige vers les forêts de Mont-Viret, puis suit les itinéraires pédestres à travers le goulet d’Entre Roches, passage obligé, face au Franc-Castel. La randonnée bifurque à la Jonction de Noirvaux, avec une présentation illustrée des activités industrielles, dont le haut-fourneau de la Mouille-Mougnon.

L’Auberson

Le cheminement de cette balade, jalonné de cinq planches informatives, traite de la préhistoire à nos jours sur le territoire du Plateau des Granges. Le tracé débute à l’est du village et suit un tronçon du chemin historique de Jougne à Sainte-Croix, en passant par les Envers. Grâce à l’existence d’une vieille carte des Frontières de l’Est de 1785, le randonneur découvre l’existence d’un hameau aujourd’hui disparu. La boucle revient ensuite par le lieu-dit « Sur-les-Mines », où le support didactique porte sur l’activité industrielle du fer. Le dernier panneau est consacré à l’église de L’Auberson et au collège, qui ont été respectivement un refuge pour les soldats bourbakis en 1871 et un hôpital de fortune lors de l’épidémie de grippe en 1918.



Gorges de Covatannaz

Ce parcours comporte cinq panneaux, installés entre le parking de la carrière à Vuiteboeuf et le Château de Sainte-Croix (en aval de la route). Ceux-ci mettent en évidence les nombreuses trouvailles du Bas-Empire romain, découvertes dans les gorges, plus particulièrement celles du petit abri cultuel du secteur du Fontanet. À proximité, des encoches dans le rocher laissent à penser qu’un pont suspendu enjambait la rivière de l’Arnon. Près de la place de pique-nique, sous la STEP, un panneau met en valeur, entre autres, les activités humaines le long du cours d’eau, présentant notamment le Moulin et la scierie de la Villette. Une planche informative, à l’aval du hameau du Château de Sainte-Croix, évoque l’utilité stratégique du lieu et de son pic de fréquentation durant l’époque gallo-romaine. Une boucle est possible avec les voies historiques de la Côte en contrebas, déjà balisées.

Ouverture par étapes

Fruits d’un long et patient travail débuté il y a six ans, les informations présentées sur les pancartes « permettent de réaliser à quel point le patrimoine de la région est riche », souligne Murielle Montandon. La mise à disposition des balades se fera par étapes. La première est prévue cet automne, au col des Étroits et les deux autres, pour L’Auberson et les gorges de Covatannaz, en 2022.

Le budget total de la préparation et de l’installation des planches informatives se monte à 169’000 francs. Presque entièrement réuni, il bénéficie d’un fort soutien de la Loterie Romande et de l’aide du canton (Fonds LADE). Les communes de Sainte-Croix et Bullet participent également au financement.