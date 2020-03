Des miliciens formés comme des pros

En 2019, le SDIS Sainte-Croix-Pied-de-la-Côte a été alarmé cinquante-huit fois. Les quelque nonante incorporé-e-s interviennent sur le territoire de Sainte-Croix, Bullet, Mauborget, Tévenon et Grandevent. Une trentaine de jeunes sapeurs suivent leurs traces.

Le rapport annuel des pompiers, pardon du SDIS Sainte-Croix-Pied-de-la-Côte, vendredi dernier à la salle communale de Sainte-Croix, a pris des allures de soirée de souvenirs de vacances. Photos, vidéos, musique (malgré une sono défaillante) ont émaillé les discours des différents intervenants, qui ont tous relevé, à l’instar de Rachel Gueissaz, présidente du Conseil communal sainte-crix : « l’esprit de camaraderie, la polyvalence, l’engagement et la motivation des sapeurs-pompiers » .

2019 a été une année plutôt calme, selon le Major Jan Eisler. Les pompiers ont été alarmés cinquante-huit fois, et les 383 personnes engagées totalisent 741 heures d’intervention (10 % de moins qu’en 2018). « Le lundi est le jour où nous avons été le plus souvent sollicités », a relevé le commandant. Il a félicité « les hommes et les femmes qui donnent de leur temps pour la communauté. Ils sont le poumon du SDIS, sans eux, rien ne serait possible, et on serait souvent à bout de souffle ».

Vivier privilégié

La relève a aussi été au cœur des prises de parole des gradés. À fin 2019, le SDIS Sainte-Croix-Pied-de-la-Côte a compté onze départs pour six arrivées (effectif actuel 87 pompiers). Le vivier privilégié, c’est celui des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) coachés par la Lieutenant Ludivine Corminboeuf. Trente et un jeunes ont été réunis vingt-cinq fois, ils ont également suivi deux journées de formation.

Le corps compte de nombreux nouveaux sapeurs et lors de leur cursus de formation de base, ces derniers doivent notamment se former à la protection respiratoire. Ceci représente pour 2019 24 cours cantonaux, à quoi se sont ajoutées 48 soirées, a détaillé le Capitaine instructeur Cyril Guinchard dans un style mathématico-humoristique. Pour l’ensemble du corps, cinquante-deux exercices se sont déroulés en 2019, soit 4505 heures. Ce sont « des miliciens qui se forment comme des professionnels », a salué Lionel-Numa Pesenti, municipal et nouveau président de la commission consultative du SDIS.

Le parc de véhicules des pompiers s’est étoffé avec l’arrivée d’un nouveau camion de secours routier ainsi que d’un 4x4 pour le transport des sapeurs et du matériel. En 2019, 10’800 km se sont inscrits au compteur des véhicules du SDIS, selon le Capitaine-adjudant Jérôme Zahno.

Cette année, de nouvelles tenues techniques multirisques seront fournies par l’Établissement cantonal d’assurances contre l’incendie et les dégâts naturels (ECA) a promis l’inspecteur régional, le Major Stéphane Pichon. Des radios et des pagers arriveront également. Quant au nouveau logiciel du système d’alarme ProSDIS, qui a des « sautes d’humeur » selon Jan Eisler, il doit encore être amélioré.

2020 verra l’agrandissement et la transformation de la caserne de Sainte-Croix. « Nous aurons plus d’espace pour l’administratif, les vestiaires, ainsi qu’un local de stockage zones propres et zones sales », a précisé le commandant.

L’assemblée a remercié le capitaine médecin Roland Chevalley, actif pendant plus de vingt ans.

Au revoir « Cap’tain Zette »

« Il avait le mot pour rire, mais il savait faire passer le message et se faire écouter quand il le fallait ! ». Le major Eisler a pris congé du capitaine Yves Muzette, responsable du DPS B de la caserne de Tévenon, actif depuis trente-trois ans. Ce bon vivant s’est également consacré à l’encadrement des jeunes sapeurs-pompiers, qui le surnommaient « Cap’tain Zette » ou « Cap’tain Grill » selon les moments. Ludivine Corminboeuf a mis en avant son « binôme » de choc et la disponibilité et la bienveillance dont Yves Muzette a fait preuve pendant douze ans envers les JSP.

Promotions et arrivées

Stéphane Roulet est promu capitaine, et devient responsable de la caserne de Tévenon. Fabien Pastoris accède au grade de Lieutenant, Daniel Monod est promu Sergent-chef, Jérémie Chabloz au grade de Sergent et Jordan Hertig accède au grade de Caporal. Ambre Piguet, Quentin Joseph et Mathieu Monnier sont désormais Appointés.

Six nouvelles recrues ont gagné les rangs du SDIS : Alexandre Daniel, Guillaume Hauri, Olivier Junod, Francisco Lopez, Axel Muzette et Nolan Parisod, ces deux derniers issus des JSP.

Six jeunes du JSP ont reçu leur flamme : Nicolas Hug et Donovan Burgy (Flamme 1) ; Nolan Joseph, Ambre Saghiri, Yannick Voirol et Colin Zahno (Flamme 2).