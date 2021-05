Déprédations et incendie volontaire à Sainte-Croix: mineurs identifiés et auditionnés

En début d’année 2021, les gendarmes du poste de Sainte-Croix ont identifié et auditionné des mineurs suspectés d’avoir commis des dommages à la propriété ainsi qu’un incendie volontaire dans la localité. Dix d’entre eux ont été dénoncés au Tribunal des mineurs.

Entre le 30 octobre 2020 et le 5 janvier 2021, de nombreux cas de dommages à la propriété ainsi qu’un incendie intentionnel ont été commis dans la commune de Sainte-Croix. Après plusieurs mois d’investigations menées par les gendarmes de la localité, il a été établi que ces délits ont été commis par des jeunes de la commune et de ses environs agissant dans des compositions différentes. Quatorze mineurs ont été identifiés et auditionnés au poste de gendarmerie. A l’issue des auditions, dix d’entre eux, âgés entre 12 et 17 ans au moment des faits et originaires de Suisse et de France, ont reconnu les faits. Ils ont été dénoncés à la justice des mineurs.

En tout, les auteurs mis en cause ont commis une quinzaine de déprédations sur du mobilier urbain, sur des bâtiments, sur de nombreux véhicules, ainsi que dans l’enceinte de la piscine de Sainte-Croix, les décorations en paille d’un hall d’immeuble ont également été incendiées et de nombreux tags et graffitis ont été tracés sur du mobilier urbain, sur des bâtiments et sur la route.

Le montant total des dégâts n’a pas encore été estimé et treize plaintes ont été déposées. Une instruction pénale a été ouverte par le Tribunal des mineurs.

Comm. - Police cantonale vaudoise