Mission arbres

Samedi dernier, sept bénévoles ont répondu à l’invitation de l’association Allant Vers, afin de participer à la matinée de plantation dédiée à l’opération « 250 arbres » du journal La Salamandre.

L’action, initialement soufflée par l’association Allant Vers et en collaboration avec les services communaux, a été dirigée par Benoit Margot, garde-forestier. Le rendez-vous avait été fixé à 8h devant le cinéma Royal. Dans la fraîcheur matinale et l’humidité d’une journée qui s’annonçait pluvieuse, les motivés – dont la plupart œuvrent régulièrement au cœur du jardin de la Dryade, ainsi que le garde-forestier – ont d’abord partagé un croissant en faisant connaissance. Un bon quart d’heure vaudois plus tard, la troupe s’est mise en route, en covoiturage, direction la Combe-de-Ville. Il s’agissait de poursuivre l’action de reboisement des deux replats situés derrière la déchèterie actuelle, qui a débuté deux ans auparavant. Les bénévoles, chaudement habillés, se sont vus remettre une paire de gants de travail, qu’ils ont aussitôt enfilés signalant ainsi le début des travaux. C’est le pied un peu moins sûr mais prudent que les bénévoles, chargés d’outils et de plants, ont suivi le garde-forestier, dans la pente qui menait au replat du bas destiné à accueillir aubépines et églantiers. La tâche a été plutôt aisée, la terre rendue très meuble par les récentes précipitations. De plus, la petite taille des arbustes n’a nécessité ni tuteurage, ni protection, les épines repoussant naturellement les animaux. Après plusieurs allers-retours, il fut temps de poursuivre sur le plat du dessus.

Partage des techniques et généreuses informations

Malgré les averses éparses de pluie et de grésil, les travailleurs sont restés attentifs à la démonstration et aux explications du garde-forestier. Tout comme auparavant, après avoir repéré l’emplacement distant d’environ quatre mètres des autres arbres, il a fallu creuser un trou peu profond, y déposer le plant et reboucher en tassant bien afin de combler toutes les poches d’air qui auraient pu fragiliser la bonne tenue de l’arbre. Il a ensuite été nécessaire de protéger les plants au moyen de trois tuteurs et d’y agrafer une corbeille biodégradable dont le but sera de protéger le petit arbre des dégâts principalement causés par les chevreuils. « Les chevreuils se nourrissent volontiers des bourgeons, après l’hiver », a expliqué Benoit Margot. « Ils viennent aussi frotter leurs bois sur les troncs afin d’aider à faire tomber le velours qu’ils perdent au printemps, ce qui peut causer pas mal de dégâts », a-t-il ajouté. Le municipal sortant Philippe Duvoisin accompagné de la candidate Laurence Varela se sont joints à l’équipe. Six arbres auront été plantés par leurs soins. Le temps d’expliquer également l’histoire de ces replats recouvrant les anciennes déchetteries où les usines de l’époque déversaient, sans filtre, déchets et produits chimiques. Philippe Duvoisin a également informé les intéressés que quatre sources de pompage assuraient la surveillance des lieux au moyen d’analyses quasi mensuelles. « Le reboisement de ce lieu est nécessaire afin d’aider à la bioréhabilitation de ces sols », a expliqué le municipal. En effet, les trous creusés sur environ 30 cm ont suffi à déterrer de nombreux plastiques issus de l’industrie, comme des bouchons de bouteilles ou autres bâches et contenants.

Après l’effort, le réconfort

Les chaussures détrempées et les pieds glacés, il a été décidé de mettre un terme à l’action vers 11h30, les épicéas qui n’auront pas été plantés habilleront les talus jouxtant la déchetterie. Le garde-forestier a emmené les bénévoles au refuge de la Layette pour se réchauffer et trinquer à l’action de replantation en partageant l’apéro offert par la commune de Sainte-Croix, dans une ambiance conviviale. Il a ensuite offert aux travailleurs la possibilité d’emporter un arbre, pour leur plus grand plaisir.

Si les instigateurs du projet espéraient davantage de participation, ils sortent ravis de cette action qui a permis la plantation de plus de huitante arbres et l’échange de nombreux conseils, volontiers dispensés par le professionnel Benoit Margot. La présidente de l’association Allant Vers, Marie Schmid, se réjouit de reconduire des événements de ce type et souhaite partager sa reconnaissance envers le garde-forestier pour sa grande disponibilité et sa sympathique manière de transmettre son savoir. L’équipe encourage tout un chacun à les rejoindre les dimanches entre 10h et 16h au Jardin de la Dryade pour échanger autour de la nature et participer de façon concrète aux travaux de jardinage. Vous pouvez également leur apporter votre soutien en leur offrant des bûches bien sèches qui serviront à alimenter le poêle de la cabane.