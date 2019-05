Annuel et exceptionnel comme un mouton à cinq pattes

La traditionnelle vente organisée par la paroisse a eu lieu dimanche

5 mai au Centre sportif des Champs de la Joux. L’égérie de l’édition 2019 : le mouton. C’est un clin d’œil à la lecture faite pendant le culte dominical du jour et bien plus encore. Un « joyeux troupeau » met la main à la pâte. L’atmosphère est chaleureuse comme une écharpe

en laine.



Dans de la salle, des stands. Brocante et friperie proposent une collection éclectique d’objets de seconde-main. Six bols à café en couleur poudre, une crèche en bois d’ébène de Madagascar ou encore des chiffons griffés. Plus loin, les petites mains de la paroisse proposent leurs créations textiles : des linges brodés, des chaussons tricotés et des vêtements pour nouveau-nés.

Au milieu, des tables où les convives savourent des canapés et dégustent des délices sucrés. Les régals sont faits-maison ou sur place. Pour réaliser la fête dont le bénéfice alimente la caisse de la paroisse réformée, maintes personnes contribuent avec le sourire. Les pièces d’occasion proviennent des foyers de la région. Une dizaine de bénévoles assurent la collecte, le tri et le nettoyage.

« À la veille de la vente, on peut compter sur plusieurs bras supplémentaires pour charger et décharger les cartons », s’enthousiasme Caroline Zäch. Quant à l’assortiment de nécessaires brodés et tricotés à la main, il se constitue tout au long de l’année. Dix fées locales de la couture s’en chargent. Le groupe se retrouve chaque semaine pour faire le point et taper la causette. Puis, chacune poursuit la confection des ouvrages à la maison. « Je fais partie du groupe depuis plus de 20 ans. Malgré mon expérience, le jour J reste particulier », souligne une des couturières aguerries. « Cette journée est une belle illustration du dynamisme et de l’esprit de partage qui caractérisent la paroisse», affirme Jean-Christophe Jaermann, pasteur.

L’un croque un cornet à la crème. L’autre repère un petit trésor. Tous font la pêche miraculeuse : celle de la convivialité.