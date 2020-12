Cuisine flambant neuve à la salle de gym de L’Auberson

La commune de Sainte-Croix est propriétaire d’une centaine de bâtiments, dont une salle de spectacle, des salles de gymnastique, des chalets d’alpage et des refuges. Il est essentiel de rénover et entretenir régulièrement ce parc immobilier. Une planification qui incombe au chef du Service Urbanisme et Bâtiments Jean-François Gander et au contremaître du secteur entretien, John Lambert.

Rien que pour l’année écoulée, ce sont environ cinq cent mille francs qui ont été consacrés à l’entretien courant des bâtiments communaux. Peintures, sols, chauffages, fenêtres, mise en conformité avec les normes électriques, la liste des différents travaux à prévoir et à réaliser chaque année est longue. «Nous travaillons sur le principe du budget zéro, explique Jean-François Gander. C’est-à-dire que nous faisons un état de situation en amont afin de lister et chiffrer les rénovations à entreprendre l’année suivante, avant de présenter un budget aux instances politiques.»

Outre les dépenses usuelles, il y a également les dépenses extraordinaires, qui, elles, doivent faire l’objet d’un préavis municipal soumis au Conseil communal. Ce fut le cas, au début de l’année, pour les travaux de rénovation de la cuisine, de la toiture et des façades de la salle de gymnastique de L’Auberson, devisés à 420’000 francs. Un préavis largement accepté lors de la séance du Conseil communal du 29 juin 2020 et dont le montant a finalement été porté à 430’000 francs, afin de réaliser une installation photovoltaïque plus grande que prévue. Les travaux intérieurs sont terminés, tandis que ceux prévus à l’extérieur sont agendés pour 2021.

Cuisine semi-professionnelle à disposition des locataires

La réfection de la cuisine, débutée en septembre, s’est achevée courant novembre. Un chantier géré par John Lambert et qui s’est très bien déroulé, selon ses dires. Les locations auraient pu reprendre à partir du 1er janvier 2020 si la situation sanitaire l’avait permis.

«Lorsque nous avons pris ce dossier en main, nous avons entamé une réflexion pour savoir quel type d’équipements il fallait prévoir, détaille Jean-François Gander. En effet, il n’y a que la salle communale qui dispose d’installations adaptées à la préparation de banquets. Du moment qu’il fallait entièrement refaire la cuisine de L’Auberson, il a été décidé d’opter pour un agencement semi-professionnel. Cela apportera un plus à ces locaux qui sont particulièrement bien adaptés pour les évènements importants comme les mariages par exemple.»

Un point de vue partagé par Anthony Joseph, alors président de la Société de développement de L’Auberson au moment des discussions menées avec la Commune. «En tant qu’utilisateur du bâtiment pour nos manifestations, nous avions bien conscience que la cuisine était vétuste. De plus, pour les locataires occasionnels, les choses étaient un peu compliquée puisqu’il fallait s’adresser à la Commune pour la location de la salle et à la Société de développement pour la location de la cuisine, des tables et des chaises.» Il a donc été décidé de remettre la gestion du tout à la commune de Sainte-Croix, et d’offrir une participation financière pour l’achat de nouveaux équipements. «Le rôle de la Société de développement est également de soutenir des projets utiles pour le village, et l’amélioration des infrastructures du local de gymnastique en fait partie», conclut Anthony Joseph.

Autre réalisation d’importance, au cours de l’année écoulée, la pose d’un nouveau tapis dans la salle de spectacles du bâtiment communal. L’ancien revêtement datait de 1974 et il avait fait son temps. Le sol de la scène a également eu droit à un rafraîchissement et, au niveau de la régie, quelques éclairages, de même que la table de mixage ont été changés.

Quant à la salle de gymnastique de La Chaux, elle dispose désormais de fenêtres neuves, tandis que les peintures intérieures ont été entièrement rafraîchies, offrant une clarté bienvenue à la petite salle villageoise.