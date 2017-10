Comment réussir le futur mariage muséal ?

Le projet de réunion des trois musées de la région est une nécessité indéniable, afin de raconter l’histoire de ce coin de pays et de mettre en valeur un savoir-faire remarquable, doté d’un sens artistique magnifique ! Sensibilité, volonté et amour du travail bien fait étaient les maîtres-mots des artisans de l’époque.

En ce début d’automne, les représentants des trois musées du Balcon se sont retrouvés pour faire le point de la situation actuelle concernant le projet de réunification de ces lieux dédiés à la culture, Messieurs Franklin Thévenaz et Olivier Guignard présidaient la séance et ont apporté des éclaircissements complémentaires, de même que Jean-Michel Brandt, trésorier de l’ensemble du projet.

Le principe d’un rassemblement des trois musées est acquis. La démarche globale envisagée comporte deux étapes, dont la première est l’achat de la collection Baud d’ici au 30 juin 2018.

Une brochure explicative présentant le projet ainsi que des pièces appartenant à chacune des collections, a été éditée à l’intention des pouvoirs publics et de toutes les personnes sensibles à cette démarche.

En juin dernier, le Conseil communal a accepté, par 52 voix, qu’une somme de 180 000 frs soit attribuée au lancement d’un concours d’architecture.

D’autre part, les autorités régionale, cantonale et fédérale ont été informées de ce projet.

Commissions

Trois groupes de travail ont été constitués, soit les Finances, la Construction et l’Administration. Séverine Gueissaz, membre de la commission des Finances, présidée par Jean-Michel Brandt, informe l’assemblée que de nombreux contacts ont été pris auprès du Canton et de la Confédération, particulièrement de Madame Chassot, de l’Office fédéral de la Culture, actuellement ces institutions ne peuvent entrer en matière, de même que la Loterie vaudoise. Ce ne sont pas moins de 250 lettres qui ont été adressées à des privés, des entreprises et des fondations, malheureusement les réponses ont été négatives, le projet étant considéré comme « trop gros » ! Comme on peut le constater actuellement, le bilan est plutôt mitigé.

C’est au tour de Grégoire Wyss, de la commission de construction, elle-même placée sous la direction de Monsieur Bernard Zurbuchen, architecte et organisateur du concours, d’informer l’assemblée sur la procédure à appliquer et le cahier des charges à mettre en place en vue du concours d’architecture. C’est un jury de quatre architectes et de trois membres du comité de construction qui délibérera et déterminera quel est le projet le plus judicieux, en fonction du contexte immobilier existant déjà.

L’exposition des projets est planifiée au plus tard à la fin du mois de mai 2018. Quant à Arlette Baud, s’exprimant au nom de la commission de l’Administration, présidée par Jeanne-Pascale Simon, juriste, elle parle des statuts comparatifs du CIMA et du MAS, qui serviront de base à ceux du futur musée, un premier projet a d’ores et déjà été élaboré.

Madame Baud parle également du nom à trouver pour le futur musée.

Idées et suggestions

Le municipal Olivier Guignard propose différentes pistes afin de relancer les recherches de fonds, soit prendre contact avec des gens sensibles à l’art et susceptibles de plaider notre cause, ou encore l’émission de parts sociales en offrant quelque chose en contrepartie, afin d’engager la population... Le Journal de Sainte-Croix (tous ménages) du 27 octobre comportera, outre le lancement d’une campagne publicitaire, un bulletin de souscription à l’attention de tous les donateurs potentiels.

Suggestion est faite également de prospecter à travers les réseaux sociaux et de lancer des appels sur youtube, proposition est faite aussi d’écrire à nouveau au Conseil d’État une lettre d’intention, afin de sensibiliser ses membres à la problématique actuelle. Autre idée, celle de demander à tous les membres des différentes associations leur aide pour l’achat de la collection Baud.

Hugues Gander explique que le Conseil d’État finance déjà d’autres gros projets, mais qu’il y aurait des perspectives intéressantes du côté de l’aide au développement économique.

Quelqu’un lance l’idée d’un parrainage de pièces...

Divers