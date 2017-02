Cinquième édition réussie

Près de deux cents inscrits, c’est une belle brochette de championnes et champions qui ont participé mercredi soir 15 février 2017 à la montée nocturne Les Rasses-Chasseron. Les conditions de course étaient bonnes malgré la mince couche de neige.

L’équipe d’organisation, sous la conduite de Vincent Breitler, John Lambert et Sandro Francioli, a fourni un gros travail pour garantir une sécurité optimale à l’ensemble des participants. Il a même fallu ajouter de la neige sur la piste éclairée des Rasses afin que le départ, toujours très impressionnant, puisse se dérouler dans des conditions régulières.

Répartis en sept catégories, les participants ont réalisé des performances de choix ; les meilleurs temps en ski-alpinisme étant l’œuvre chez les dames de Joanie Pellet, d’Essertines, en 28’3’’ et chez les messieurs de Michael Randin, en 22’05’’. En raquettes, Marie-Claire Gogniat, des Genevez, l’emporte en 45’23’’ chez les dames et Dominique Gogniat, des Genevez, en 30’28’’ chez les messieurs.

Parmi la bonne vingtaine de sportifs du Balcon du Jura, relevons l’excellente performance réalisée par Jim Breitler, de L’Auberson, qui remporte haut la main la catégorie « Peaux de phoque » - 16 ans en 27:59.5, ainsi que la montée courageuse de son petit frère Félix Breitler (7ans) qui a rallié le Chasseron en moins d’une heure. Je vous assure qu’il faut le faire.

De l’avis général, cette montée nocturne rencontre l’approbation des participants. L’organisation mise en place y est bien sûr pour quelque chose, le parcours comporte son lot de difficultés, la pasta-party d’après course est copieuse et conviviale, la planche des prix satisfaisante, la descente rassurante et, cerise sur la gâteau, le panorama nocturne depuis le Chasseron est à couper le souffle. On ne s’en lassera jamais et assurément l’on reviendra.