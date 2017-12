Cinq artistes exposent autour de la Swiss Brain Clock

Les portes ouvertes des Contes du temps ont remporté un franc succès. Plus de cent soixante personnes sont venues découvrir les différentes formes d’art qu’ont inspiré les ateliers de Mario Wüthrich.

À l’entrée de l’exposition, un diaporama entièrement créé et réalisé à la main par Pascal Delessert nous mettait directement dans l’ambiance. Force est de constater l’excellente manière d’illustrer les Contes du temps par cette minutieuse maquette des aventures d’Alice au pays des merveilles. Bien en évidence au centre du décor coloré et fantaisiste, le lapin blanc et sa montre à gousset, arborant pour l’occasion le double cadran de Mario Wüthrich. Les murs couverts des peintures de Ghyslaine Berger et d’Antonio Osti, toutes aussi colorées, nous ont emportés au cœur de voyages artistiques.

Plus loin, l’on pouvait découvrir les tables de Jean-Michel Thurre, emballages inédits et originaux de l’horloge si particulière, ainsi que ses tableaux horlogers : une multitude d’horloges aux aiguilles tournées dans des directions différentes mais indiquant pourtant toutes la bonne heure. Une autre façon de lire l’heure, qui met en avant le cadran et non seulement les aiguilles. La Swiss Brain Clock permet une infinité de combinaisons déclinables selon nos propres envies. Elle peut se confectionner dans les ateliers proposés par Mario Wüthrich.

Le jeune Jérémy Champod, qui a eu beaucoup de plaisir à fabriquer cette horloge lors d’un précédent atelier, a souhaité apporter sa contribution en confectionnant une nouvelle horloge, le temps de l’événement. Ainsi les visiteurs ont pu sans peine s’approprier le concept et s’imaginer customiser leur propre horloge au moyen des kits également proposés à la vente.

Michel Ruchat, ancien directeur de l’Office du tourisme, a gratifié l’assemblée d’un témoignage élogieux concernant les Contes du temps et ses affaires en cours, puis chacun a pu se désaltérer et échanger autour d’un appétissant apéritif.

« Les autres artistes ont fait un super travail ! » s’est exclamé Mario Wüthrich au sujet des portes ouvertes. Il souhaite ajouter que les locaux des Contes du temps se veulent être un espace public où il vous attend pour vous exposer ses différents arts, ainsi que ceux que suscite sa collaboration avec d’autres artisans, artistes, techniciens et poètes.