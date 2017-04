Célébration des Rameaux en musique

Trois chœurs se sont réunis au temple de L'Auberson ce samedi 8 avril pour fêter l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Après un pèlerinage musical aux temples de Môtiers et Dommartin, les chanteurs et musiciens nous offrent une prestation placée sous le signe de la passion du Christ.

L’Ensemble vocal de L’Auberson, le Chœur mixte paroissial des Verrières-Bayards et l’Ars Nova de Pontarlier reprennent des compositions majeures prodigieusement inscrites dans la tradition de musique d’Église depuis les prémices de l’époque baroque.

Les choristes et l’orchestre, dirigés avec brio par la splendide Renata Côte-Szopny, ont fait preuve, comme à l’accoutumée, de dynamisme et de vitalité dans leur performance, puisque la puissance des voix et la qualité mélodique des instruments ont enchanté les amoureux du classique et conquis à l’unisson le cœur du public.

Des œuvres célèbres pour une période florissante

Le programme a été judicieusement choisi afin de signifier le recueillement et la symbolique du partage dans la chaleur du lieu saint ; c’est avec ferveur que l’on écoute la Pastoralmesse in C op 110 d’Ignaz Reimann, compositeur allemand qui maîtrisait déjà tous les instruments liturgiques à l’âge de douze ans et avait pris pour mission de composer un nombre important de pièces musicales afin que les fidèles s’adonnent au chant durant les festivités religieuses.

S’ensuit la Sonate n°4 du membre le plus éminent de la famille Bach, Johann Sebastien Bach, jouée avec précision et entrain en Adagio et Allegro par le violoniste Johnny Zefferinni et le violoncelliste Christophe Oudot, accompagnés à l’orgue par Stéphane Ganard.

Enfin, avant de se donner rendez-vous le lendemain pour l’ultime concert de cette superbe coalition de chorales à l’église St-Béningne à Pontarlier, Gloria de Vivaldi, une œuvre que le virtuose de violon le plus admiré de son époque a su rendre populaire et dont l’EVA avait déjà interprété la beauté lors du concert du 18 décembre dernier, scelle la promesse du retour de l’abondance et l’arrivée des fêtes de Pâques que l’auteur de cet article vous souhaite magnifiques.