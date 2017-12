Célébration de Noël à Mauborget

Comme à l’accoutumée, ce fut une fête chaleureuse qui s’est déroulée à la chapelle du village, réunissant habitants et amis venus des localités alentour.

Sous la houlette du diacre Jacques Wenger, la célébration a offert une large place à la musique. Tout d’abord une entrée d’orgue, interprétée par Christiane Gilliéron, puis, après les souhaits de bienvenue, le diacre a conté le récit de la nativité, l’assemblée a ensuite chanté une mélodie de circonstance, dont les paroles étaient projetées sur un écran... excellente initiative qui permet à chacun de se remémorer ces textes appris dès l’enfance, mais parfois enfouis au fond de la mémoire !

Conte et musique

Ensuite les auditeurs ont écouté une histoire inédite, écrite par Jacques Wenger et illustrée par Roger Moret. Ainsi « Au pays de Rien du Tout » a captivé petits et grands, d’autant plus que les illustrations étaient, elles aussi, projetées sur l’écran. Entrecoupant le conte, les enfants ont interprété les trois chants qu’ils avaient préparés, coachés par Hélène Mazerolle. Un excellent travail, vu que ces mélodies comportaient beaucoup de textes. Le premier chant, dont les paroles et la musique étaient de Michaël Jackson, exhortait à changer le monde, grâce à un peu plus de volonté, de fraternité, d’humanité et ainsi de protéger notre planète avant qu’elle ne meure... Puis « Ensemble », constatant que même si l’on n’est pas pareils, le soleil brille pour chaque être humain, avec son envie de vivre, d’être libre et de se sentir accepté... La troisième pièce était un Noël d’autrefois, fleurant bon la cannelle, le miel et la vanille, les petits gâteaux et les mandarines, et la joie de sortir dans le froid afin d’aller porter des présents chez les plus pauvres.

Après avoir vécu diverses aventures, le Roi de Rien du Tout constate que les personnages qu’il a rencontrés ressentent le besoin d’être plutôt que celui de paraître, et qu’ils recherchent la force et l’énergie d’avoir encore envie... une belle philosophie !

Ensuite, un petit groupe d’adultes de l’Anémone a interprété deux pièces de son répertoire, avant de céder la place aux plus jeunes musiciens, ces derniers ont démontré, par leurs agréables prestations, que la relève est assurée. À l’écoute de la mélodie « Vive le vent », le public a tapé des mains avec enthousiasme pour accompagner les musiciens.

Le moment tant attendu...

… est bien évidemment l’arrivée du Père Noël portant une grosse hotte emplie de cornets abondamment garnis. Quelques enfants avaient un petit poème à réciter, mais chez la plupart, la timidité l’emporta. Malgré cela, leur sourire en disait long et le Père Noël ne s’y est pas trompé, chacun a reçu un cornet bien mérité !

Le verre de l’amitié, offert par la Commune, accompagné de gâteaux et pâtisseries maison, a mis fin à cette sympathique célébration, vécue dans une ambiance familiale.