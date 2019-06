Cédric Roten élu tacitement

Sans grande surprise, Cédric Roten sera le futur syndic de Sainte-Croix. Il succédera à Franklin Thévenaz le 1er juillet prochain.La syndicature reste donc en mains socialistes puisque seul le parti à la rose a déposé une liste dans les délais légaux fixés par la préfecture au mardi 11 juin à 12h.

« Cela fait huit ans maintenant que je suis à la Municipalité, j’ai toujours beaucoup de plaisir, d’énergie et d’envie dans ce que je fais », réagit le futur syndic. « Lorsque je me suis engagé en politique, je ne pensais pas rejoindre la Municipalité et encore moins la syndicature. Je me suis dit que c’était le moment. Le fait, également, de pouvoir s’appuyer sur une équipe communale qui tient la route avec des chefs de service loyaux m’a également encouragé à prendre cette décision », ajoute-t-il. Le PS avait annoncé la candidature de Cédric Roten à l’issue du premier tour des élections complémentaires à la Municipalité le 19 mai dernier. Ni Lionel-Numa Pesenti et Olivier Guignard, les élus en place du Parti libéral radical, ni Yvan Pahud (Union démocratique du centre) n’ont souhaité briguer la place.

Bien qu'il amènera sa patte dans la manière de diriger l'Exécutif, Cédric Roten assure vouloir travailler dans la continuité. « En Municipalité, nous fonctionnons en groupe. Les considérations partisanes sont plus mesurées que dans un Législatif. Chacun doit évidemment pouvoir défendre ses valeurs. Nous avons pour habitude de discuter. Parfois nous différons une décision afin de trouver un consensus. Jusqu’à ce jour cela a plutôt bien fonctionné, je n’ai pas soucis que cela se passe différemment à l’avenir avec nos deux nouveaux collègues », explique celui qui a rejoint le Balcon du Jura il y a 17 ans pour des raisons professionnelles. « J’y ai découvert une magnifique région, avec des gens engagés, des liens sociaux importants, une position géographique intéressante. Au départ, je ne pensais pas y rester mais la région nous a conquis ma famille et moi », souligne le Valaisan d'origine, né à Sion il y a 43 ans.

Père d’un garçon de bientôt dix-sept ans et d’une fille de treize ans, Cédric Roten est enseignant en informatique au Centre professionnel du Nord vaudois. La fonction de Syndic d’une commune de quelque 5’000 habitants est très prenante. « J’en suis conscient. Je vais d’ailleurs réduire mon activité à 60%. J’ai reçu l’accord de mon employeur. C’est une chance de travailler à l’État car cela facilite les choses de ce point de vue », explique celui qui avoue avoir un emploi du temps assez flexible.

La future Municipalité se réunira ces prochains jours pour la répartition des dicastères. Elle sera donc composée, dès le 1er juillet prochain, de Cédric Roten (PS, syndic), Lionel-Numa Pesenti (PLR), Olivier Guignard (PLR), Sylvain Fasola (PS) et Yvan Pahud (UDC). Cette nouvelle composition, en cours de législature, fait suite à la démission de Franklin Thévenaz (syndic, PS) et Philippe Duvoisin (vice-syndic, PLR) au 30 juin prochain. La législature actuelle se terminera en 2021.