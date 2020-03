Carton plein pour le quinzième Comptoir de Sainte-Croix

Une cinquantaine d’exposants, principalement des artisans locaux, vont coloniser le moindre espace du Centre sportif du 5 au 8 mars 2020. Invités d’honneur : les métiers de la mécanique d’art, candidats au Patrimoine immatériel de l’Unesco.

« Nous avons ouvert les inscriptions pour le Comptoir le 30 juin 2020. Le 8 juillet, c’était déjà complet », sourit François Béguin, qui assume sa neuvième présidence du Comptoir du Balcon du Jura. Une quarantaine des cinquante exposants viennent de la région, et la grande majorité sont membres de la société industrielle et commerciale (SIC) locale. « C’est la grande force du Comptoir de Sainte-Croix », souligne en substance François Béguin. Par leur qualité, les stands forment une véritable vitrine des PME locales. Le comité y veille.

Environ cinq mille visiteurs sont attendus du 5 au 8 mars 2020 au Centre sportif des Champs de la Joux. Cette quinzième édition accueille en hôte d’honneur les métiers de la mécanique d’art (voir ci-contre). L’invité d’honneur donne aussi le ton de la décoration des lieux et des stands.

L’animation sera assurée d’une part par les sociétés locales, d’autre part par des artistes invités. À noter qu’il n’y aura qu’un seul invité par soirée au bar, l’artiste qui intervenait à 19 heures n’ayant été gratifié que d’un maigre public en 2018. Radio Carnaval contribuera à l’animation.

Ni tente ni navette

Le montage d’une tente, comme en 2018 pour donner plus d’espace aux exposants, ne sera pas reconduit cette année. La location de la structure et son chauffage ont lessivé le bénéfice de la manifestation, pourtant indispensable pour mettre sur pied des animations en cours d’année par la SIC. Comme en 2018 en revanche, chaque espace du Centre sportif sera colonisé : fitness, vestiaire et espace sous les escaliers.

Le restaurateur Eric Vuissoz assurera le service des repas tout au long du Comptoir, tandis que la tenue du bar sera confiée par les organisateurs aux sociétés de jeunesse de Bullet et de L’Auberson.

La navette entre le parking du Platon et le Centre sportif, mise en service lors du Comptoir 2018 ne sera pas reconduite pour cette édition. « Elle nous a coûté 1500 francs, et deux personnes seulement y ont eu recours », relève François Béguin.

Le comité est le même que celui de la manifestation de 2018, et déjà à pied d’œuvre depuis dix-huit mois. Chantal Béguin travaille cette année au secrétariat en tandem avec Barbara Béguin.

Le budget de la manifestation, 50’000 francs environ, peut tabler sur la contribution de sponsors fidèles et les locations de stands par les exposants. Ces derniers règlent un montant de 500 francs par module de trois mètres sur trois, et financent à raison de 150 francs par stand les opérations de publicité de la manifestation.

Faire rayonner le savoir-faire sainte-crix

Le secteur des métiers de la mécanique d’art a répondu présent à l’invitation des organisateurs du Comptoir. « Cela va nous permettre d’informer le public de la variété de projets en cours et de la vaste activité qui se déroule au sein des ateliers de la région. De nombreuses pièces uniques sont réalisées chaque année pour des institutions ou des amateurs éclairés du monde entier. Elles permettent de faire rayonner le savoir-faire de Sainte-Croix sur les cinq continents depuis plus de trois décennies », salue Denis Flageollet, fondateur de la manufacture De Béthune et responsable du stand de l’invité d’honneur.

La présence des métiers de la mécanique d’art au Comptoir a un lien direct avec leur candidature au Patrimoine immatériel de l’Unesco, avec l’horlogerie de l’Arc jurassien franco-suisse. « Les artisans en mécanique d’art de Sainte-Croix ont été choisis comme le premier cercle de soutien à ce patrimoine, la mécanique d’art intégrant par définition l’horlogerie artisanale », souligne Denis Flageollet.

Le stand sera une invitation à la découverte et aux rêves mécaniques. « Nous allons essayer de plonger le public dans cet univers onirique. Les diverses institutions et ateliers qui ont répondu présents seront imbriqués comme dans un cabinet de curiosité », précise Denis Flageollet. L’ensemble des artisans seront présents à un moment ou un autre sur le stand pour partager leur passion avec les visiteurs.

De son côté, le Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) participera avec un atelier Lego Technique où les enfants pourront essayer de recréer des mouvements mécaniques.

En outre, le public sera invité à répondre à une devinette, les trois personnes les plus proches de la bonne réponse recevant un petit lot.

La formation « Secret de Maître » tiendra une bonne place au Comptoir, avec la présentation conjointe de ses pièces écoles et de plusieurs projets réalisés ou en cours entre les élèves techniciens du CPNV et les maîtres artisans de la formation.