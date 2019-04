Carte Blanche : humour à la carte

Le jeudi 21 mars, pour l’édition 2019 de la soirée Carte Blanche, la Commune a confié la programmation du cinéma Royal à Marc Donnet-Monay. L’invité d’honneur partage avec les Sainte-Crix une de ses projections préférées : « Un jour sans fin ». Le concept que la Municipalité a concocté va au cœur de la convivialité. Le choix du comédien jette une lumière sur la magie du rire.

Marc Donnet-Monay est une pointure de la scène culturelle. Son créneau est l’humour. Sur sa liste intitulée « mes merveilles du septième art » figurent des longs métrages divers et variés. Parmi : « Une séparation », un drame iranien qui aborde la problématique d’une société théocratique ou encore « Mon oncle d’Amérique », un scénario qui conte une théorie scientifique.

Pour marquer la venue de l’humoriste, la pellicule d’une histoire loufoque est privilégiée. À l’affiche : « Un jour sans fin », une comédie fantastique qui est dans les petits papiers de l’artiste. La trame du film sorti en 1993 est la répétition. Phil Connors, journaliste météo à la télévision, revit en boucle une même journée. Le jour J : son reportage d’un festival folklorique dans une petite ville de Pennsylvanie. Dans un univers où les actions n’ont pas de conséquences, le protagoniste fait face à une situation absurde. Réitération d’un réveil à la musique de Sonny & Cher. L’enthousiasme incessant des citadins pour l’événement annuel. Des persiflages craquants se succèdent. D’abord désespéré, révolté et imposteur, le reporter devient attentif. Au gré du temps, l’égocentrique se métamorphose en une personne équilibrée et espiègle. Phil tente sa chance et opte pour un quotidien au cœur de la ville et aux côtés de Rita. À hurler de rire tout en étant profond, la réalisation illustre que l’humour est un outil puissant. Raison pour laquelle ce classique des années 1990 est un des coups de cœur de Marc Donnet-Monay.

« Après une éminente politicienne et une personnalité du cyclisme, un invité issu du monde des arts s’imposait. Nous avons pu faire découvrir le charme de notre balcon à Marc Donnet-Monay. Lui, il nous ouvre une fenêtre sur la comédie, le rire et la réflexion sur le temps qui passe », conclut Franklin Thévenaz, le syndic. Suite à la projection, les personnes ayant saisi l’invitation ont bavardé du film et du quotidien autour d’une agape. La Soirée Carte Blanche transcrit parfaitement l’expérience conviviale qu’est le cinéma.