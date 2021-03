Bullet : Malik Boukhris et Pierre Duvoisin élus au second tour

Surprise à Bullet, Malik Boukhris sort premier au second tour de l'élection à la Municipalité bullatonne (167 voix). Il devance Pierre Duvoisin (148 voix). Les deux sont élus. Suivent Fabienne Candaux-Rey (139 voix) et le municipal sortant Daniel Oguey (130 voix). Nicolas Blanchard obtient 25 voix. Le taux de participation à cette élection s'élève à 64.04%. La Municipalité de Bullet pour la législature 2021-2026 sera composée de Serge Gander, Maude Gonthier, Fanny Tinguely, tous trois élu·e·s au premier tour, Malik Boukhris et Pierre Duvoisin. Réactions dans notre édition papier du mercredi 31 mars.





Au second tour du Conseil communal, Sabine Thévenaz est élue (195 voix). Élus à la Municipalité, Malik Boukhris et Pierre Duvoisin qui sont également élus au Conseil communal, devront laisser leur siège à deux viennent-ensuite. Pour autant qu'elles acceptent leur élection, il s'agit de Cécile Joseph (57 voix) et Sandrine Petitpierre (25 voix). Suivent ensuite Audrey Pétremand (19 voix), Thierry Calame (14 voix) et Philippe Kohler (11 voix). Le taux de participation à cette élection s'élève à 64.04%.