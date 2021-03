Bullet : Serge Gander, Maude Gonthier et Fanny Tinguely élus au 1er tour

15h50 : Deux femmes, au moins, siègeront à l'Exécutif bullaton pour la prochaine législature. Maude Gonthier (222 suffrages) et Fanny Tinguely (202 suffrages) sont élues au premier tour. Serge Gander, municipal sortant, termine en première place avec 267 suffrages.

La majorité absolue est à 187 voix.



Dans les viennent-ensuite, Daniel Oguey, municipal sortant, n'est pas élu pour 13 voix seulement (174 suffrages). Suivent quatre candidats dans un mouchoir de poche : Fabienne Candaux Rey (163 suffrages), Pierre Duvoisin (157 suffrages), Malik Boukhris (156 suffrages) et Bertrand Christen (150 suffrages). Patrice Oberson (59 suffrages) et Nicolas Blanchard (40 voix) sont détachés.



Il restera donc deux élu.e.s à élire au second tour, pour autant qu'il y ait plus de deux candidat.e.s qui se présentent.



Au Conseil communal, Florent Thévenaz, Luca Grand-Guillaume-Perrenoud et Olivier Chablaix sortent en tête. Le Conseil bullaton doit être composé de trente membres. 28 Conseillères et Conseillers sont déjà connus puisque Fanny Tinguely et Maude Gonthier sont élues à la Municipalité. Il faudra également un deuxième tour pour élire l'organe législatif bullaton.



Les résultats du Conseil communal ci-dessous :