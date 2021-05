Bullet : accident grave de la circulation

Dimanche 9 mai 2021 vers 10h, un accident de la circulation impliquant deux voitures s’est produit entre Bullet et Les Rasses. Un des conducteurs, grièvement blessé, a été héliporté par la REGA au CHUV.

Dimanche 9 mai 2021, vers 10h, le Centre d’engagement et de transmissions (CET) de la Police cantonale était avisé d’un accident impliquant deux automobiles entre Bullet et Les Rasses.

Selon les premiers éléments, un ressortissant suisse de 65 ans habitant la région circulait au volant de sa voiture de Bullet en direction des Rasses. Dans une légère courbe à droite et pour une raison que l’enquête devra établir, son véhicule dévia sur la gauche. A ce moment, il heurta avec l’avant de son auto, un automobiliste qui circulait normalement en sens inverse. Prisonnier de l’habitacle et grièvement blessé, il a été désincarcéré par les pompiers et héliporté par la REGA à l’Hôpital du CHUV.

Quant au deuxième conducteur, un ressortissant suisse âgé de 55 ans, il était accompagné de deux passagères dont une petite fille de moins d’une année. Indemnes, ils ont pu se rendre par leur propre moyen à l’hôpital pour des contrôles.

La procureure de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la gendarmerie mobile d’Yverdon.

Cet événement a nécessité l’intervention de deux patrouilles de la gendarmerie, d’une patrouille mixte (PNV-GDM), de deux ambulances CSU- NVB, de la REGA, des pompiers du SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte, ainsi que d’un dépanneur.

