« L’Arbre de vie » inauguré !

Si le nouvel EMS a ouvert ses portes aux résidents le 11 septembre dernier, c’est ce mercredi 8 novembre qu’il a officiellement été inauguré en présence de Monsieur le conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, chef du Département de la santé et de l’action sociale.

C’est au député Hugues Gander que revient le rôle de maître de cérémonie pour cette inauguration. Au fur à mesure qu’il introduit les différents orateurs, M. Gander revient sur cet arbre solidement implanté avec ses racines, son tronc, ses branches... Un arbre qui peut servir d’abri et qu’il faut entretenir, à l’instar de ce nouveau bâtiment qui apporte à nos aînés plus qu’une résidence, une qualité de vie et de soins en communauté.

Si le premier projet de l’architecte Patrick Minder portait le nom « The tree of life », le nom définitif « l’Arbre de vie » n’a pourtant pas été si évident à trouver, comme le relève Jean-Franco Paillard. En effet, cela a été le fruit de longues réflexions et a même fait l’objet d’un concours au comptoir de Sainte-Croix en 2014. Deux personnes l’ont proposé, Brigitte Sordoillet et Helmut Tannenberger, qui se sont vu remettre un prix durant la cérémonie.

Plus qu’un arbre, un village

Comme le relève la responsable de l’hébergement, Monique Voynet, ce lieu a été pensé pour répondre aux besoins des résidents. À l’intérieur, leur chambre est comme leur maison, les centres de vie communautaire sont les rues et le rez-de-chaussée, le cœur du village, avec son restaurant, son coiffeur, son dentiste, etc. Mme Voynet, met l’accent sur l’espace « Oasis ». Projet pilote, l’endroit est équipé de quatre lits et a été conçu pour accompagner les personnes affectées lourdement par une démence, en leur offrant un espace de vie et de soins adaptés à leurs besoins. « Une personne est avec eux à plein temps pour les stimuler et ça marche, on y croit ! » relève la maîtresse de maison.

Avec le vieillissement démographique, l’évolution de la technologie, l’augmentation des coûts de la santé, Alain Périat, directeur général du RSBJV, relève l’importance d’anticiper le futur, d’être proactif aux besoins émergents et d’oser investir dans de nouvelles idées et de nouveaux projets. « Le nouvel EMS est tout à fait dans cette ligne en répondant à de nombreux besoins, changeant ainsi l’image de l’EMS comme étant un mouroir ».

Comme le relèvent les deux syndics de Sainte-Croix et Bullet, qui ont choisi de faire un discours commun : « ce nouvel EMS favorise le bien-vivre et les échanges intergénérationnels. Cette réalisation est essentielle, car elle se trouve ici, sur le Balcon du Jura. Endroit de tous les superlatifs. Pour nos aînés et pour nous finalement, nous n’avons qu’à attendre ! ».

Les résidents ont aussi pu participer à cette inauguration, grâce à son chœur, animé par Béatrice Gret « dynamique membre du groupe de bénévoles qui apporte un vrai plus à l’institution », relève H. Gander. Ce chœur a interprété deux chants : « Une belle journée dans les montagnes » et « Sentiers valaisans », accompagnés à l’accordéon par Jocelyne Jacottet. Les musiciens de l’Union instrumentale de Sainte-Croix, dirigés par Loïc Sébile, ont quant à eux apporté le « swing » nécessaire à cette cérémonie, ainsi qu’à l’apéritif qui a suivi.