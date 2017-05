Bilan globalement positif pour la SIC

« Ne craignez pas d’avancer lentement, craignez seulement de rester sur place », c’est en ces termes que Vincent Tyrode, président, a ouvert l’assemblée générale de la Société industrielle et commerciale (SIC) jeudi 11 mai à l’Hôtel de France. Questions posées au président, qui fait le bilan de sa première année à la tête de la société.

Le Journal : Quel bilan tirez-vous de cette première année ?

Vincent Tyrode : globalement positif ! La SIC compte aujourd’hui dix-neuf membres de plus, soit un total de cent vingt-quatre. Le nouveau comité est dynamique, a plein d’idées et l’on sent que les commerçants et artisans ont envie que cela bouge. Sur le plan personnel, j’ai appris beaucoup de choses et les contacts humains que j’ai développés sont très enrichissants.

Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ?

Principalement le manque de temps. Aller trouver les membres, recueillir leurs idées, rencontrer les autres SIC du Nord vaudois ainsi que les autres associations de développement, demande un investissement en temps très important. Sur un autre plan, le développement de projets conjointement avec les autres SIC n’avance pas assez vite à mon goût. Il faut multiplier les assemblées, les personnes ne sont pas toujours disponibles. En conséquence, arriver à concrétiser un projet prend énormément de temps.

Comment voyez-vous l’avenir des petits commerces dans notre région ?

Afin de garder un tissu commercial le plus étoffé possible, il faut rester à l’affût des tendances. Il y a de nombreuses idées dans le pipe-line : cartes de fidélité, calendrier de l’Avent des commerçants, commande de marchandises via internet, pour n’en citer que quelques-unes. Il faudrait également miser sur le tourisme, en ayant plus de commerces et de restaurants ouverts le dimanche.

Points importants relevés lors de l’assemblée générale de la SIC

Marché d’été : pour la quarantième édition, plus d’animations seront organisées et mises en valeur dans le programme. Les sociétés locales sont vivement encouragées à participer afin d’ancrer le côté local de cette manifestation.

Comptoir 2018 : l’invité d’honneur sera le Musée du Jeu de la Tour-de-Peilz.

Terrains disponibles pour développer une activité artisanale : les terrains à acquérir pour ce genre d’activité sont rares et cet état de fait constitue un frein au développement économique. La Municipalité se dit consciente de ce problème et va tâcher d’y trouver une réponse dans le cadre de sa sphère de compétence.

Bacs à fleurs devant des commerces : l’action est reconduite cette année, même si plusieurs membres déplorent des actes de vandalisme répétés.