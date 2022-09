Belle affluence pour le 43e Marché d’été 

Après deux ans d’absence c’est ce samedi 20 août que le traditionnel marché d’été a enfin pu retrouver son public. Malgré une météo partiellement pluvieuse la manifestation est une réussite.

« Nous l’attendions depuis longtemps et nous sommes très satisfaits de cette journée », déclarent le président et la secrétaire de la Société Industrielle et Commerciale Joakim Junod et Maria Caramia. «Pour nous il n’était pas question d’annuler cette édition à cause de la météo. » En effet, mis à part les quelques exposants qui n’ont finalement pas pris la peine de venir, tous les autres se sont parfaitement adaptés aux conditions météorologiques. Les organisateurs ont aussi pris quelques mesures de dernière minute et ont ainsi renoncé au terrain de Beach-Volley qu’ils voulaient installer à la place du Pont de peur que le sable ne soit emporté dans les écoulements. Au final, si la matinée a débuté sous une pluie soutenue et donc avec un public plutôt timide, le soleil a rapidement fait son apparition en début d’après-midi et a offert une belle fin de journée à ce Marché d’été. « La pluie du matin a selon moi eu un impact positif, car lorsqu’il fait beau et chaud les gens décident de partir au lac ou en excursion. Là au moins, il n’y avait pas cette tentation », commente un restaurateur de la place.

« Cette année nous avons maximisé nos chances d’avoir beaucoup de visiteurs en déplaçant la manifestation au dernier week-end avant la rentrée, lorsque tout le monde est déjà revenu de vacances », explique Joakim Junod. « Cela était possible uniquement avec l’annulation du Marché transfrontalier car d’ordinaire c’est lui qui occupe cette date. »

Une option gagnante si l’on en juge par la bonne affluence et le joyeux public qui après avoir déambulé dans les rues du centre-ville s’est encore attardé jusqu’en début de nuit sur les terrasses pour déguster soupe au pois et raclette tout en s’essayant avec plus ou moins d’adresse à l’escalade de caisses sur la place du Marché.

Extension à la Charmille

Pour cette 43e édition les artisans de la rue de la Charmille étaient aussi de la fête et se sont organisés pour accueillir les clients dans une ambiance chaleureuse. L’occasion pour beaucoup de Sainte-Crix de découvrir les activités artisanales qui occupent maintenant les diverses échoppes jouxtant cette rue qui a bénéficié récemment d’une réfection complète du revêtement. Le nouveau traçage des places de parc avec une partie réservée en zone bleue permet à la clientèle de se rendre aisément auprès des différents commerces qui dynamisent maintenant la Charmille. Bien sûr, à l’occasion du Marché d’été le trafic y était interdit pour permettre la déambulation libre, ce qui n’était malheureusement pas le cas sur l’avenue adjacente. « Nous avons eu peu de temps pour organiser cette extension du marché à la Charmille, cela s’est décidé après que nous ayons bouclé le dossier auprès de l’administration. Nous sommes conscients que ces commerçants sont un peu à l’écart et nous étudions plusieurs options pour pouvoir, à l’avenir, connecter cette rue d’une manière ou d’une autre avec le reste de la manifestation et ainsi faire en sorte que le public puisse passer d’un espace à l’autre plus aisément », commente Joakim Junod. Des idées devraient donc voir le jour pour l’édition 2023.