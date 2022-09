Gratifiée de conditions météorologiques et d’une organisation parfaites, la balade gourmande transfrontalière a comblé ce dimanche quelques 550 marcheurs le long d’un itinéraire agréable, rythmé d’étapes culinaires et musicales.

Notre édition de mercredi annonçait tous les détails de cette manifestation originale remplaçant cette année le Festival des Terroirs sans Frontières, compromis par la pandémie depuis 2020.

Les offices du tourisme et les communes de Sainte-Croix et des Fourgs peuvent être ravis de la pleine satisfaction des participants, avec quelques 330 personnes inscrites du côté français et 230 du côté suisse, originaires pour la plupart de Franche-Comté et du district du Jura-Nord vaudois.

Une certaine nostalgie du Festival des Terroirs sans Frontières restant de mise auprès d’habitués et « le marché artisanal étant accessible à des personnes à mobilité réduite », comme le précise Roger Belot, Maire des Fourgs, la formule devra être adaptée. La réflexion est ainsi commencée de manière synergique ; les prochaines éditions seront novatrices. Cédric Roten, Syndic de Sainte-Croix, et Roger Belot ainsi que Claudine Bulle Lescoffit, adjointe au Maire des Fourgs, sont unanimes à cet égard.

Sourires rayonnants, bien équipés, en solitaire, en couple, en famille ou entre amis, les marcheurs de tous âges se sont égrenés dimanche sur les chemins à partir du site sportif de la Coupe (Les Fourgs) dès le milieu de matinée, animant de couleurs vives et mouvantes pâturages et sentiers.

Les chemins blancs ont vibré sous les coups des piolets de marche nordique et les forêts ont fait écho aux rires et exclamations de tous.

Les différentes haltes ont tenu largement leurs promesses, remplaçant par ailleurs illico les quelques calories perdues sur les chemins tout en écoutant musiques et chants d’ici et d’ailleurs.

Le calme est revenu dans la forêt et les pâtures. En attendant 2023.