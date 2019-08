Avis de disparition : avez-vous vu cette personne ?

Mme Gisèle A. âgée de 94 ans et résidant à Pully, a disparu de l’Hôpital de Sainte-Croix depuis le jeudi 15 août 2019 dans l’après-midi. Le personnel soignant n’a plus de nouvelles depuis. L’important dispositif de recherche déployé par la police (réd. y compris au moyen d'hélicoptères), et le personnel hospitalier n’a pas permis de la retrouver jusqu’à présent.

Elle correspond au signalement suivant :

155 cm, corpulence mince, yeux bleus/verts, cheveux mi-longs blancs.

Pourrait porter un pull beige, un chemisier blanc-beige, un pantalon beige, des chaussures blanches genre baskets et un sac à main clair.

Mme Gisèle A., qui se déplace sans difficulté, est fragile psychologiquement. Elle souffre de troubles visuels et d’audition. Le 15 août 2019, en fin d’après-midi, elle a été vue à Yverdon-les-Bains, descendant d’un bus provenant de Ste-Croix. Désorientée, elle pourrait essayer de rejoindre son domicile.

Toutes les personnes ayant remarqué l’intéressée depuis le 15 août dernier ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.

Comm.