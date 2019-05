Ave Sainte-Croix, ceux qui vont jouer te saluent

Samedi soir, la salle communale a vibré de mille sonorités. L’Union Instrumentale a présenté son concert annuel et en deuxième partie, la Guggenmusik « L’Boxon » a pris le relais.

L’Union instrumentale a arboré des couleurs rouge, blanche et or avec des costumes dans le thème de la Rome antique. Chaque tenue était différente et donnait une allure élégante à l’orchestre. « C’est un thème qui met les cuivres à l’honneur, et cela amène une dimension historique très riche », nous explique Loïc Sebile, chef d’orchestre. « J’ai un faible pour la musique de Ben-Hur, alors c’était l’occasion de la travailler. » Les cuivres nous ont fait voyager du Mexique en Arabie, en passant par Rome, selon les choix des partitions.

Le directeur de l’Union Instrumentale a expliqué au public à quel point il avait été heureux d’ajuster le répertoire pour les jeunes, afin de pouvoir les inclure véritablement dans le concert. Au verre de l’amitié qui a suivi le concert, il déclare ainsi : « cette année, la musique fut anecdotique. C’était un support pour partager une énergie incroyable, une ambiance et une bienveillance de la part de tous les musiciens. On a travaillé sur l’humain. »

C’était aussi l’occasion de voir à l’œuvre Dylan Magnin, le nouveau sous-directeur qui a mené un morceau, alors que le directeur a pu profiter de jouer de son saxophone.

Humour, danse et théâtre

La salle presque comble a applaudi, encouragé, sans oublier le bis-repetita lorsque Julie Gander a profité de l’avant de la scène pour danser. Une prestation que les convives ont souhaité revoir ! La danseuse a donc été deux fois essoufflée, pour le plaisir des yeux des spectateurs. Entre chaque moment musical, Alain Jeanmonod, déguisé en scribe et assis en hauteur derrière l’orchestre, y allait de son petit commentaire mythique sur « les conneries des empereurs romains ».

« Ce soir, nous avons fabriqué un souvenir pour nos jeunes », déclare Loïc Sebile, fier que la tradition se poursuive et que les musiciens, avant qu’ils partent étudier ou mener leur vie, puissent nous réjouir de leur présence. Pendant le verre de l’amitié, le municipal Olivier Guignard a également pris la parole : « Avant, l’Union Instrumentale, c’était la fanfare du village. À présent, c’est bien plus que ça. »

En deuxième partie, « L’Boxon » a également partagé de son histoire avec le public. Des vidéos des coulisses de la saison carnavalesque ont été projetées entre les morceaux. Les musiciens se sont même faits comédiens pour amuser le public. Tous les musiciens nous ont fait le plaisir de jouer un dernier morceau tous ensemble. Dylan Magnin, maquillé en deuxième partie aux couleurs fluo du Boxon, a revêtu son casque romain pour être le lien entre les deux ensembles.