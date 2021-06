Agilité et développement

Le jeudi 10 juin, l’assemblée générale de l’association Réseau Santé Balcon du Jura s’est tenue sur le site des Alpes. Comme d’autres établissements, le Réseau Santé a été un épicentre de la lutte contre la pandémie. Or, cette épreuve inédite n’a pas empêché d’avancer dans d’autres dossiers, de réfléchir sur le développement de l’offre de services. Bilan d’une année pas comme les autres.

Côté chiffres, l’exercice 2020 affiche un résultat positif hors investissements. Les comptes ont été bouclés avec un bénéfice de 147’000 francs. « La participation financière de l’État a permis de compenser les pertes dues à la pandémie. Grâce à cette aide, nous pouvons clôturer les comptes dans les chiffres noirs», relève, avec gratitude, Robert-Tito Haarpaintner, président du conseil d’administration. Côté ressources humaines, Alain Périat, directeur général, souligne la flexibilité et le dévouement dont le personnel hospitalier a fait preuve. « Faire face à la pandémie a demandé beaucoup de discipline, de persévérance de toutes nos équipes mais aussi des clients et de leurs proches. L’expérience intense a démontré pleinement la valeur et la pertinence d’un pôle de santé de proximité tel que le Réseau Santé Balcon du Jura », observe le directeur général. En effet, l’agilité d’une antenne de soins pluridisciplinaires et proche de la population permet de répondre au mieux aux besoins.

Perspectives

Alors que l’intégration des soins à domicile n’a pas été concrétisée au début de l’année 2021, d’autres composants qui relatent la stratégie de soins ont été réalisés en 2020. Il y a entre autres l’ouverture d’un cabinet médical avec généralistes, pédiatre et physiothérapeute à Baulmes. « L’antenne à Baulmes illustre la mise en place d’une offre pluridisciplinaire», salue Alain Périat. Par ailleurs, le développement du programme de soins en gériatrie témoigne d’une même stratégie. L’année écoulée a permis de perfectionner une prise en charge transversale des patients en gériatrie aiguë. « Les statistiques montrent une nette progression dans la qualité de vie des clients durant, mais aussi après leur hospitalisation. Un suivi en équipe interdisciplinaire permet d’accommoder les besoins de ces seniors et de renforcer leur autonomie. Davantage de projets transversaux feront l’objet d’une implémentation. Si un succès est observé, ces initiatives seront, comme notre Oasis de soins qui est une première en Romandie, mises en place dans d’autres régions », explique le docteur Oscar Daher, directeur médical.

« L’année marquée par la Covid-19 se singularise entre autres par 3792 frottis de dépistages et plus de 2000 vaccinations. Toutefois, l’activité courante et la mise en œuvre de la stratégie de soins n’ont pas été mises à l’arrêt. Bien au contraire, la crise sanitaire a illustré la pertinence d’une unité de soins hospitalière proche de la population. La rénovation de l’hôpital qui est sur le planning prend pleinement sa valeur », conclut Alain Périat.