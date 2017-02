À la recherche d’un nouveau souffle

Besoin de souffler un peu, motivation étiolée et nécessité de redéfinir les priorités, tel a été le sentiment éprouvé lors de l’Assemblée générale de l’ADIS qui a eu lieu le mercredi 1er février 2017 en l’espace Alexei Jaccard de l’Hôtel de Ville.

En préambule, le président Jean-Philippe Favre s’est plu à saluer la bonne trentaine de membres qui avaient fait le déplacement pour ces assises annuelles traditionnellement suivies par l’établissement du calendrier des manifestations locales. La Municipalité de Sainte-Croix, représentée par Franklin Thévenaz, syndic et les municipaux Olivier Guignard et Cédric Roten, ainsi que le député Hugues Gander, avaient tenu a honoré l’assemblée de leur présence.

Dans son rapport présidentiel très complet, Jean-Philippe Favre évoqua les divers projets organisés en 2016 et qui ont connu des fortunes diverses. Ainsi le nouveau projet FestiParc aura été une lourde charge pour le comité, tant humaine que financière. La perte enregistrée se chiffre à 10’671 francs et ce projet ne sera pas reconduit. Le projet « Balcons fleuris » n’a que peu de succès et sera abandonné. Il en va de même pour la fête au village qui ne sera pas organisée par l’ADIS en 2017. Un nouveau groupe de travail est mis en place pour plancher sur un nouveau concept en 2018. La manifestation du 1er août, le concert symphonique sur les pâturages et le marché de Noël se sont, dans l’ensemble, bien déroulés. On le voit, le comité a été sur la brèche à maintes reprises pour des résultats quelquefois décevants. Aussi, lorsque le président fait part que trois démissions sont enregistrées au comité, on comprend mieux la lassitude ressentie.

L’exercice 2016 enregistre une perte nette de 4'545.60 francs qui a eu raison des liquidités à disposition et le capital de l’ADIS est proche de zéro. Compte tenu des circonstances, le budget 2017 a été revu à la baisse.

L’assemblée a voté l’acceptation des comptes et du budget. Rachel Gueissaz, secrétaire-trésorière, Dominique Bugnon et Julien Audergon, membres ont fait part de leur désir de quitter le comité. Les autres membres ont accepté de rempiler pour une nouvelle année, ce sont :

Jean-Philippe Favre, président

Éric Vuissoz, vice-président

Véronique Fuchs, membre

Isabelle Dessonaz, membre

José Pastoris, membre représentant de la SIC.

Les postes de secrétaire et de caissier(ère) sont vacants. Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec Jean-Philippe Favre : adis@sainte-croix.ch.

En 2017, l’ADIS concentrera ses efforts sur la fête du 1er août et le concert symphonique au cœur des pâturages.

Toutefois, son comité refuse de baisser les bras et a informé ses membres de ses priorités à savoir : remise en place d’un comité ad hoc, redéfinir le projet fête au village de manière globale et favoriser les relations avec et entre les membres. Dans cet esprit, des contacts réguliers sont souhaités avec les différentes sociétés de développement du Balcon du Jura et les liens avec les sociétés locales doivent être recréés.