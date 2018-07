À la découverte des Maîtres et de leurs secrets

Le cours pilote de la Formation en mécanique d’art « Secrets de Maîtres » a pris ses quartiers dans les locaux du CPNV, à Sainte-Croix, du 9 juillet au 3 août prochain.

L’ambiance est studieuse dans la salle de cours sise à la Rue des Métiers 3. En ce mardi 17 juillet, les six participants à cette expérience unique entament leur deuxième semaine d’enseignement. Denis Flageollet, un des trois Maîtres Artisans engagés dans cette formation, est à l’heure actuelle ravi : « Le démarrage est super bon et je trouve cette équipe très intéressante car les participants viennent tous de milieux différents. Nous avons ainsi une belle énergie de groupe, où chacun fait partager ses propres expériences avec les autres ». Les organisateurs se déclarent enchantés du nombre de participants atteint, permettant d’assurer un suivi plus personnalisé pour chaque élève, au besoin, tout en suivant le cours de base pensé et développé par les artisans régionaux. La collaboration avec Perform, en charge de toute la partie administrative et organisationnelle hors cours, est également saluée par les enseignants, qui peuvent ainsi se concentrer uniquement sur leur passion.

Durant cette formation qui mélange à la fois théorie et pratique, les participants fabriquent eux-mêmes différents éléments de leur pièce école, une horloge avec musique et danseuse automate. Leur exercice est essentiellement axé sur du travail manuel ou avec de toutes petites machines, mais Denis Flageollet précise : « La proximité immédiate de l’atelier de mécanique du CPNV permet de leur faire découvrir en vrai, sans avoir recours à des vidéos ou des films, les savoir-faire nécessaires à la réalisation des différentes pièces ».

La première semaine de cours a essentiellement été basée sur la découverte des matières et métaux utilisés dans la mécanique d’art. « Durant cette deuxième semaine, poursuit Denis Flageollet, nous entrons clairement dans le vif du sujet : le début du montage de la pièce école, que les participants emporteront chez eux à l’issue de la formation ». Moteur, entraînement, engrenages, échappement et pendule n’auront bientôt plus de secrets – ou presque - pour les apprenants. Durant leur parcours de formation, les participants découvrent des techniques traditionnelles, allant du fraisage à l’usinage CNC, en passant par les travaux de forge et de fonderie, mais abordent également le domaine des techniques additives, au Technopôle. Les prochaines semaines seront consacrées tout d’abord à l’aspect musical de l’œuvre, avec Nicolas Court, puis au travail de l’automate avec François Junod.

Du côté des participants

Provenant d’univers professionnels très différents, les six participants à ce projet pilote se déclarent enchantés de cette formation. Ainsi Geneviève, laborantine médicale en charge du contrôle des collections du Musée zoologique de Lausanne : « Je trouve ce cours génial. Le rythme va bien, même si nous avançons tous à des vitesses différentes. J’aime comprendre comment fonctionnent les choses et c’est ce qui m’a motivée à m’inscrire ».

Marc, travaillant dans la conception mécanique et le design industriel, cherchait « à mettre une nouvelle corde à mon arc, à découvrir l’horlogerie. Je sens déjà que je vais être un peu frustré à l’issue du cours car j’aimerais pousser la chose plus loin, pouvoir appliquer les connaissances acquises ici ».

Sylvia, artiste établie à Lausanne, souligne « le privilège qui nous est donné d’avoir accès à ces personnes et à leur savoir-faire. Cela m’ouvre des horizons, je me sens nourrie et cette formation est un véritable cadeau ». Halima, quant à elle, nouvellement établie avec sa famille aux Rasses, aborde ce cours comme « un ancrage pour comprendre ce lieu et son passé. Cette expérience est également une belle façon de promouvoir la région ». Découvrir des savoir-faire ancestraux, en compagnie des maîtres de la mécanique d’art, le cours pilote semble bien avoir conquis son public.