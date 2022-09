Disputée dans de bonnes conditions, malgré un parcours piégeux par endroits dû aux averses du jour précédent et de la nuit, mais par une température idéale, la 32e Coupe du Chasseron organisée par le VTT Balcon du Jura a connu un beau succès puisque 407 concurrents ont pris le départ dans les diverses catégories.

Pour sa première participation à cette Coupe du Chasseron, le Bernois Hansueli Stauffer, du Team Bulls, n’a pas laissé la moindre chance à ses adversaires, puisque dès les premiers coups de pédale, il s’est porté en tête pour ne plus la lâcher. Au fil des kilomètres, il augmentait son avance sur ses poursuivants pour passer la ligne d’arrivée en 1´50´´58, manquant de deux secondes le record de la course obtenu l’année dernière par Nicolas Lüthi. Il a laissé son dauphin, le jeune âgé de 19 ans, et prometteur coureur de Savagnier (NE), Julien Vuilliomenet a une minute vingt-sept. La troisième place revenant à un autre Neuchâtelois, Émilien Barben. Ce dernier s’assurant le titre de Champion Romand. Chez les dames, c’est la Française Estelle Morel qui s’est imposée en couvrant les 35 km en 2´15´15. Elle devance deux Neuchâteloise Pauline Roy et Loane Duvoisin.

Le président, Romain Prévitali, se montrait satisfait de cette édition, même si tout n’a pas été parfait. Il prévoit quelques modifications pour l’année prochaine. Par contre il tenait à remercier son comité, tous les bénévoles et les sponsors sans qui une telle manifestation ne pourrait avoir lieu.