36e édition musicale à Sainte-Croix

Depuis le 3 juillet, cent sept jeunes musiciens, accompagnés de leurs professeurs et encadrants, se sont retrouvés pour partager leur passion.

Aigle, Nyon, Payerne, Lausanne, pied du Jura… âgés de 12 à 20 ans, ils sont venus pour la quinzième année consécutive des quatre coins du canton de Vaud pour passer deux semaines tous ensemble à Sainte-Croix. À l’issue de ce camp, nous profitons de faire le point avec une des responsables, Odile Cuvit.

Journal de Sainte-Croix et environs : Les effectifs sont-ils identiques aux années précédentes ?

Odile Cuvit : Nous avons un peu moins d’élèves cette fois-ci, les effectifs étant habituellement d’environ cent cinquante personnes. Cette diminution provient essentiellement de la catégorie des élèves plus âgés, entre 16 et 20 ans, et s’explique par deux facteurs : plusieurs jeunes âgés de 20 ans l’année dernière ne peuvent plus participer et leurs amis ont décidé d’arrêter ; les jeunes gens qui entrent en apprentissage à la fin de leur scolarité ne peuvent souvent pas cumuler deux semaines de vacances d’affilée pour participer au camp. Nous sommes par contre heureux de constater que l’engouement est toujours présent, au vu du nombre de « nouveaux » élèves que nous avons enregistré cette année dans les 12-13 ans.

Quinze ans à Sainte-Croix, qu’est-ce qui vous attire dans notre région ?

Après des camps organisés à Nyon, aux Collons, ou encore à Leysin, on cherchait une ville ou un village qui puisse nous accueillir avec des locaux adéquats. Sainte-Croix correspondait à ce critère et les contacts ont été pris avec la commune pour y organiser l’édition 2003. Les infrastructures proposées nous conviennent parfaitement et nous profitons chaque année d’un très bel accueil de la commune - qui n’a pas hésité à organiser des lieux de dortoir confortables et une très belle cuisine professionnelle à la salle communale -, des concierges et des commerçants locaux, nous avons décidé de continuer d’organiser cet événement dans votre région.

Quelles sont les activités proposées par le camp ?

Nos élèves travaillent la musique le matin, entre 8h et 12h, ainsi qu’en soirée. Durant ces deux semaines, ils préparent des morceaux pour les auditions qui se tiennent durant la journée des parents, le samedi 8 juillet dernier, ainsi que des pièces musicales pour le concert final du camp de musique, qui a lieu le jeudi 13 juillet. L’après-midi et les soirées sont organisés entre des activités sportives (tennis, volley, ping-pong, randonnée, piscine…) et récréatives (cours de danse de salon, films, jeux de société…). Le dimanche, nous organisons notre traditionnel rallye sportif.

Quel bilan tirez-vous de ces deux semaines de camp ?

Que du bon. Nous avons eu une bonne fréquentation durant la journée des parents et nous en sommes contents. Nous sentons qu’il y a moins d’élèves cette année, nous sommes un peu plus détendus que les années précédentes et le camp a été assez tranquille.

Du côté des nouveautés…

Xavier Alfonso, comédien improvisateur professionnel, a animé un cours d’improvisation théâtrale, auquel ont participé une bonne dizaine d’élèves, qui interviennent avec lui durant le concert final, en plus de leur rôle de musicien. Si les débuts de ces classes ont été assez timides, la bonne humeur a vite pris le pas et les participants sont heureux de leur expérience.

Les responsables du camp Emmanuelle Gros, Odile Cuvit, Véronique Mayor et Olivier Guignard, accompagnés par le directeur musical Serge Gros, ont accueilli cette année un directeur invité qui vient de loin : Jason Chae a en effet fait le voyage depuis la Corée pour venir participer à ces deux semaines de camp à Sainte-Croix. Si les échanges linguistiques, en anglais, avec les jeunes élèves ont parfois été difficiles, la présence d’une professeur maîtrisant le coréen a permis d’aider à la compréhension mutuelle.

Quinze ans de cuisine en musique

35 litres de lait, 9 kilos de pain, 2 kilos de beurre, 6 kilos de confiture, 1,5 kilo de céréales, 2 kilos de sucre, 1 kilo de chocolat et 1,5 kilo de café, telles sont les quantités prévues pour un petit-déjeuner durant le camp. Ajoutez à cela 22 kilos de viande, 20 kilos de légumes et 15 kilos de féculents par repas et la cuisine de la salle communale se transforme en véritable ruche durant deux semaines. Ces chiffres ne semblent toutefois pas faire peur à Geneviève Chesaux, qui officie au sein de l’équipe de cuisine depuis quinze ans déjà et qui confirme être prête pour continuer quelques années supplémentaires… si la santé le lui permet. Bravo pour cet engagement !