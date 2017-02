3, 2, 1… Carnaval FM décolle samedi !

Samedi matin dès 6h Carnaval FM émettra à nouveau sur 94.3 FM et sur internet. Afin de fêter le lancement de ce satellite sonore, Jordan Hertig, responsable de l’antenne éphémère invite le public à se rendre dans les studios de la rue du Progrès pour partager le verre de l’amitié.

Une semaine par année Sainte-Croix est baignée par les ondes de Carnaval FM grâce à la détermination d’une vingtaine de bénévoles. Jordan Hertig chapeaute les activités de ce dicastère de la société du Carnaval de Sainte-Croix. Ce dernier invite le public à venir directement dans les locaux de la radio à la rue du Progrès où une journée de lancement – le « RadioDay » – proposera diverses activités.

« Carnaval FM n’émet que durant la semaine précédant la manifestation, son rôle est de permettre aux Sainte-Crix de se plonger dans l’ambiance carnavalesque. La programmation est axée sur la variété afin de plaire au plus grand nombre d’auditeurs », explique Jordan Hertig. Des émissions animées par les classes enfantines, des débats politiques, des chroniques aux noms plus spatiaux les uns que les autres. Il suffira aux auditeurs de se laisser orbiter sur les ondes, portés par les voix colorées des animateurs en herbe.

Ces derniers offriront pas moins de quinze émissions quotidiennes non-stop entre 06h et 1h. Tous sont passionnés par ce qu’ils font et ce qu’ils apprennent aux commandes d’une radio qui se veut la plus professionnelle possible. « Nous sommes une équipe motivée et nous accueillons toute personne intéressée, déclare le jeune responsable de Carnaval FM. J’ai commencé en 2013 avec la technique car c’est ce qui m’intéressait le plus. Par la suite j’ai aussi animé une émission. Notre société recrute même des gens qui ne souhaitent pas faire de l’antenne, comme notre secrétaire par exemple. » Les vingt et un membres de l’équipe se relayant derrière le micro, mais aussi devant l’impressionnante table de mixage. De ce côté-là du studio c’est Eliot Graber qui dirige. Chef des techniciens, âgé de 18 ans, il établit les plannings et gère tous les enregistrements préalables, comme les jingles d’émission ou les diverses publicités qu’il faut préparer dans les semaines précédant le lancement de l’antenne.

La double fonction du responsable radio

Jordan est non seulement responsable de Carnaval FM, mais il siège aussi au comité directeur du Carnaval de Sainte-Croix afin de faire le lien entre les deux entités. Sa passion pour la photo, la video, ainsi que son endurance lui ont tout d’abord permis de couvrir l’événement durant plusieurs années comme photographe officiel. Aujourd’hui c’est lui qui recrute et dirige l’équipe mandatée pour immortaliser les moments forts de la fête. Sa formation de médiamaticien lui permet aussi de réaliser des créations visuelles pour les sites internet, les affiches ou les flyers des événements organisés par Carnaval FM et le Carnaval.

Ce qu’il redoute le plus chaque année c’est la survenue d’un éventuel bug à la radio. « On n’est jamais tout à fait à l’abri avec la technique », déclare-t-il. « Il y a quelques jours des gens mal intentionnés nous ont coupé le câble de l’antenne émettrice. Heureusement nous avons pu tout réparer à temps grâce à des amis de la radio. »

Cette année encore Carnaval FM retentira donc dans les rues de Sainte-Croix, tout au moins devant l’Hôtel-de-Ville ou des haut-parleurs seront installés. « J’invite les commerçants du village à se brancher aussi sur 94.3 FM et puis il ne faut pas oublier que le bar de la radio est ouvert tous les jours. Nous y accueillerons même deux Guggenmusiks samedi 18 entre 14h00 et 16h00 ». Il n’y a donc plus d’excuse pour ne pas se mettre dans l’ambiance et préparer sa combinaison carnaspatiale pour cette dernière ligne droite avant le décollage pour la planète « Février ».